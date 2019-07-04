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Клуб анонимных киллеров

Режиссер:Мартин Оуэн
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Сет Джонсон, Элизабет Моррис, Мартин Оуэн
В ролях:Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг
Музыка:Роджер Гоула Сарда
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 4 по 7 июля
21:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 4 по 7 июля
23:00 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 7 июля
17:00 (390)
20:50 (390)
c 8 по 10 июля
17:00 (250)
20:50 (250)

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