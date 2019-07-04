Клуб анонимных киллеров
Режиссер:Мартин Оуэн
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.
Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Сет Джонсон, Элизабет Моррис, Мартин Оуэн
В ролях:Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг
Музыка:Роджер Гоула Сарда
В ролях:Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг
Музыка:Роджер Гоула Сарда
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!