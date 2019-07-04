Клуб анонимных киллеров

Режиссер: Мартин Оуэн

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал, Детектив.

Где-то в секретном месте городские убийцы собираются на встречи анонимных киллеров — там, в кругу единомышленников, они учатся подавлять свои жестокие порывы. В ночь, когда скончался сенатор США, клуб пополнился таинственным новобранцем, и начались размолвки – все начали подозревать друг друга. В конце концов герои понимают, что они связаны с более крупной и ужасающей организацией, чем могли себе представить.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Сет Джонсон, Элизабет Моррис, Мартин Оуэн

В ролях: Гари Олдман, Джессика Альба, Сьюки Уотерхаус, Томми Флэнаган, МайАнна Бёринг

Музыка: Роджер Гоула Сарда