Клаустрофобы
Режиссер:Адам Робител
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.
Продолжительность:99 мин
Сценарий:Брэги Ф. Шут, Мария Мельник
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорик ван Вагенинген, Корнелиус Джини мл., Russell Crous, Барт Фаш
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорик ван Вагенинген, Корнелиус Джини мл., Russell Crous, Барт Фаш
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
Производство:ЮАР, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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