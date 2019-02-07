Клаустрофобы

Режиссер: Адам Робител

Жанры: Триллер.

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Брэги Ф. Шут, Мария Мельник

В ролях: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорик ван Вагенинген, Корнелиус Джини мл., Russell Crous, Барт Фаш

Музыка: Джон Кэри, Брайан Тайлер