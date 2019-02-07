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Клаустрофобы

Режиссер:Адам Робител
Жанры: Триллер.

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре – их собственные жизни.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Брэги Ф. Шут, Мария Мельник
В ролях:Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин, Дебора Энн Уолл, Ник Додани, Йорик ван Вагенинген, Корнелиус Джини мл., Russell Crous, Барт Фаш
Музыка:Джон Кэри, Брайан Тайлер
Производство:ЮАР, США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 7 по 8 февраля
12:05 (150 р.)
18:00 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:15 (250 р.)
c 9 по 10 февраля
12:05 (200 р.)
18:00 (300 р.)
20:05 (300 р.)
22:10 (300 р.)
00:15 (250 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 7 по 8 февраля
11:00 (300)
14:55 (300)
18:50 (390)
22:45 (300)
c 9 по 10 февраля
11:00 (300)
14:55 (390)
18:50 (390)
22:45 (300)
c 11 по 13 февраля
11:00 (200)
14:55 (200)
18:50 (250)
22:45 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 7 по 8 февраля
12:15 (350)
16:10 (350)
20:05 (390)
c 9 по 10 февраля
12:15 (350)
16:10 (390)
20:05 (390)
c 11 по 13 февраля
12:15 (300)
16:10 (300)
20:05 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 7 по 8 февраля
16:10 (от 190 р.)
20:30 (от 190 р.)
9 февраля
14:25 (от 190 р.)
19:50 (от 240 р.)
10 февраля
15:00 (от 240 р.)
20:50 (от 240 р.)
c 11 по 13 февраля
16:10 (от 190 р.)
20:30 (от 190 р.)

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