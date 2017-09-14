Клаустрофобия

Режиссер: Уилл Верник

Жанры: Триллер.

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона – квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них – ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Ной Дорси, Уилл Верник

В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс

Музыка: Джереми Майлз Фергюсон