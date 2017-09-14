Клаустрофобия
Режиссер:Уилл Верник
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона – квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них – ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Ной Дорси, Уилл Верник
В ролях:Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
Музыка:Джереми Майлз Фергюсон
В ролях:Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
Музыка:Джереми Майлз Фергюсон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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