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Клаустрофобия

Режиссер:Уилл Верник
Жанры: Триллер.

На день рождения Тайлер получает в подарок от своей девушки Кристен сертификат самого модного развлечения сезона – квеста «Клаустрофобия». Вместе с двумя другими парами они должны в течение часа разгадать несколько загадок, чтобы выбраться из закрытого помещения. С каждым шагом загадки становятся все сложнее, а опасность все реальнее. Друзья начинают подозревать, что они здесь не случайно, каждый из них – ключ, и если не сложить паззл, квест начинает играть против тебя.

Продолжительность:81 мин
Сценарий:Ной Дорси, Уилл Верник
В ролях:Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон, Элизабет Хауэр, Дэн Дж. Джонсон, Джон Иерарди, Келли Дэлсон, Ирис Чунг, Даррел Черни, Кэти Дайан Томлин, Кали Фредрикс
Музыка:Джереми Майлз Фергюсон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 17 сентября
22:15 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
15 сентября
c 16 по 17 сентября
12:55 (300)
19:10 (390)
21:00 (390)
c 18 по 20 сентября
12:55 (200)
19:10 (250)
21:00 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 15 по 17 сентября
23:10 (300)
c 18 по 20 сентября
23:10 (200)

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