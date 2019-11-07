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Клара и волшебный дракон

Режиссер:Александр Клименко
Жанры: Анимация, Приключения, Семейный, Комедия.

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. Из-за исключительной редкости дракончика похищают силы зла, чтобы использовать его волшебство. По случайности они теряют дракончика. Его находят двое друзей – жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика домой. На своем пути их ждет встреча с девушкой Кларой и ее помощниками – тремя забавными обезьянками. Клара помогает гному и еноту спасать дракончика, чтобы выяснить тайну своего прошлого. Преодолевая массу трудностей, друзья узнают, что Кларе грозит куда большая опасность, и их приключения становятся более невероятными. А ее обезьянки устраивают сумасшедший погром и попадают во взрывные неприятности. Смогут ли герои вернуть дракончика домой, преодолеть силы зла и узнать, кто на самом деле Клара?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Сергей Грабарь, Александр Клименко
Производство:Украина
Ограничения:6+
Дата релиза:07 ноября 2019
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