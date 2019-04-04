Кладбище домашних животных

Режиссер: Кевин Колш, Деннис Уидмайер

Жанры: Ужасы, Триллер.

Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джеффри Бюхлер, Стивен Кинг, Мэтт Гринберг

В ролях: Джейсон Кларк, Эми Саймец, Джон Литгоу, Жете Лоранс, Hugo Lavoie, Lucas Lavoie, Обсса Ахмед, Alyssa Brooke Levine, Мария Херрера, Фрэнк Скорпион

Музыка: Кристофер Янг