Кислота
Режиссер:Александр Горчилин
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они – поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. Но вдруг в их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Валерий Печейкин
В ролях:Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына
В ролях:Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2018
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