Кислота

Режиссер: Александр Горчилин

Жанры: Драма.

Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они – поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. Но вдруг в их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Валерий Печейкин

В ролях: Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына

