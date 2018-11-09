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Кислота

Режиссер:Александр Горчилин
Жанры: Драма.

Саша и Петя живут безбашенной жизнью музыкантов современной техно-Москвы: громкие вечеринки, взлеты и падения, колесо нестабильных отношений с окружающими и собой. Они – поколение двадцатилетних, которые часто слышали слова «любовь», «семья» и «возможности», но хорошо усвоили лишь чувство разъедающего изнутри одиночества. Но вдруг в их жизни происходит событие, которое заставляет обоих честно взглянуть на себя.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Валерий Печейкин
В ролях:Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хаируллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович, Софья Синицына
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 ноября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 4 по 5 октября
13:15 (150)
7 октября
11:10 (190)
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9 октября
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12:10 (150)
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c 4 по 7 октября
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