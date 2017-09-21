136109

Kingsman: Золотое кольцо

Режиссер:Мэттью Вон
Жанры: Комедия, Боевик, Приключения.

Став настоящим супершпионом, Эггси и его наставник Мерлин едут в США, чтобы объединиться со своими коллегами из американской спецслужбы Statesman. На этот раз им предстоит спасти мир от злого гения, известной как Поппи – лидера новой тайной организации «Золотое кольцо», уже успевшей уничтожить штаб-квартиру Kingsman.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Джейн Голдман, Мэттью Вон, Марк Миллар
В ролях:Тэрон Эджертон, Педро Паскаль, Софи Куксон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Поппи Делевинь
Музыка:Генри Джекман, Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ОдиссеяЭлизиум-холл
c 21 по 24 сентября
10:25 (150 р.)
13:00 (200 р.)
c 25 по 27 сентября
10:25 (150 р.)
13:00 (150 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 21 по 22 сентября
10:30 (450 р. в 3D)
13:15 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р. в 3D)
18:45 (800 р. в 3D)
21:30 (800 р. в 3D)
00:15 (600 р. в 3D)
c 23 по 24 сентября
10:30 (600 р. в 3D)
13:15 (700 р. в 3D)
16:00 (700 р. в 3D)
18:45 (800 р. в 3D)
21:30 (800 р. в 3D)
00:15 (600 р. в 3D)
c 25 по 26 сентября
10:30 (450 р. в 3D)
13:15 (600 р. в 3D)
16:00 (600 р. в 3D)
18:45 (700 р. в 3D)
21:30 (700 р. в 3D)
00:15 (400 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 21 по 22 сентября
11:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
17:00 (300 р.)
19:45 (300 р.)
22:30 (300 р.)
c 23 по 24 сентября
11:20 (200 р.)
14:10 (300 р.)
17:00 (300 р.)
19:45 (300 р.)
22:30 (300 р.)
26 сентября
11:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
17:00 (200 р.)
19:45 (250 р.)
22:30 (250 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 21 по 24 сентября
18:15 (250 р.)
20:50 (250 р.)
23:25 (250 р.)
c 25 по 27 сентября
18:15 (200 р.)
20:50 (200 р.)
23:25 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 22 сентября
12:15 (400 р. в 3D)
15:00 (800 р. в 3D)
17:50 (800 р. в 3D)
20:35 (1000 р. в 3D)
23:20 (1000 р. в 3D)
c 23 по 24 сентября
12:15 (600 р. в 3D)
15:00 (800 р. в 3D)
17:50 (800 р. в 3D)
20:35 (1000 р. в 3D)
23:20 (1000 р. в 3D)
c 25 по 26 сентября
12:15 (400 р. в 3D)
15:00 (600 р. в 3D)
17:50 (600 р. в 3D)
20:35 (800 р. в 3D)
23:20 (800 р. в 3D)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 сентября
11:00 (300 в 3D)
15:40 (300 в 3D)
20:10 (350 в 3D)
22:50 (300 в 3D)
c 23 по 24 сентября
11:00 (300 в 3D)
15:40 (350 в 3D)
20:10 (350 в 3D)
22:50 (300 в 3D)
c 25 по 27 сентября
11:00 (200 в 3D)
15:40 (200 в 3D)
20:10 (250 в 3D)
22:50 (200 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 22 сентября
15:50 (300)
c 23 по 24 сентября
15:50 (390)
c 25 по 27 сентября
15:50 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 сентября
12:15 (350 в 3D)
16:50 (350 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
c 23 по 24 сентября
12:15 (350 в 3D)
16:50 (390 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
c 25 по 27 сентября
12:15 (300 в 3D)
16:50 (300 в 3D)
19:30 (350 в 3D)
22:15 (300 в 3D)
Северное сияниеСиний зал
c 21 по 24 сентября
22:45 (300)
c 25 по 27 сентября
22:45 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
21 сентября
11:00 (300 в 3D)
13:40 (300 в 3D)
21:45 (390 в 3D)
22 сентября
11:00 (300 в 3D)
13:40 (300 в 3D)
18:50 (390 в 3D)
21:30 (390 в 3D)
c 23 по 24 сентября
11:00 (300 в 3D)
13:40 (390 в 3D)
18:50 (390 в 3D)
21:30 (390 в 3D)
c 25 по 27 сентября
11:00 (200 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
18:50 (250 в 3D)
21:30 (250 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 сентября
15:30 (300)
18:15 (390)
21:00 (390)
23:40 (300)
c 23 по 24 сентября
15:30 (390)
18:15 (390)
21:00 (390)
23:40 (300)
c 25 по 27 сентября
15:30 (200)
18:15 (250)
21:00 (250)
23:40 (200)
АврораОсновной зал
c 21 по 24 сентября
11:00 (200)
15:40 (200)
20:10 (250)
22:50 (200)
c 25 по 27 сентября
11:00 (150)
15:40 (150)
20:10 (200)
22:50 (150)
Мираж СинемаКинозал №4
25 сентября
11:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
17:00 (200 р.)
19:45 (250 р.)
22:30 (250 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?