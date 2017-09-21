Kingsman: Золотое кольцо
Режиссер:Мэттью Вон
Жанры: Комедия, Боевик, Приключения.
Жанры: Комедия, Боевик, Приключения.
Став настоящим супершпионом, Эггси и его наставник Мерлин едут в США, чтобы объединиться со своими коллегами из американской спецслужбы Statesman. На этот раз им предстоит спасти мир от злого гения, известной как Поппи – лидера новой тайной организации «Золотое кольцо», уже успевшей уничтожить штаб-квартиру Kingsman.
Продолжительность:141 мин
Сценарий:Джейн Голдман, Мэттью Вон, Марк Миллар
В ролях:Тэрон Эджертон, Педро Паскаль, Софи Куксон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Поппи Делевинь
Музыка:Генри Джекман, Мэттью Марджесон
В ролях:Тэрон Эджертон, Педро Паскаль, Софи Куксон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Поппи Делевинь
Музыка:Генри Джекман, Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!