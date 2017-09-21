Kingsman: Золотое кольцо

Режиссер: Мэттью Вон

Жанры: Комедия, Боевик, Приключения.

Став настоящим супершпионом, Эггси и его наставник Мерлин едут в США, чтобы объединиться со своими коллегами из американской спецслужбы Statesman. На этот раз им предстоит спасти мир от злого гения, известной как Поппи – лидера новой тайной организации «Золотое кольцо», уже успевшей уничтожить штаб-квартиру Kingsman.

Продолжительность: 141 мин

Сценарий: Джейн Голдман, Мэттью Вон, Марк Миллар

В ролях: Тэрон Эджертон, Педро Паскаль, Софи Куксон, Ченнинг Татум, Холли Берри, Марк Стронг, Колин Фёрт, Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Поппи Делевинь

Музыка: Генри Джекман, Мэттью Марджесон