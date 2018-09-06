Кин

Режиссер: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

Жанры: Фантастика, Боевик.

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.

Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит – спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Дэниэл Кэйси, Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

В ролях: Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс Франко, Кэрри Кун, Йен Мэтьюз, Гэвин Фокс, Стефан Гарно, Лукас Пенар

Музыка: Могвай