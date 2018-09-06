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Кин

Режиссер:Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Жанры: Фантастика, Боевик.

Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.

Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит – спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Дэниэл Кэйси, Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях:Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс Франко, Кэрри Кун, Йен Мэтьюз, Гэвин Фокс, Стефан Гарно, Лукас Пенар
Музыка:Могвай
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 9 сентября
13:05 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 6 по 7 сентября
10:50 (150 р.)
15:05 (300 р.)
19:20 (300 р.)
c 8 по 9 сентября
10:50 (200 р.)
15:05 (300 р.)
19:20 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 6 по 7 сентября
19:00 (190)
c 8 по 9 сентября
19:00 (240)
10 сентября
19:00 (190)
11 сентября
19:00 (150)
12 сентября
19:00 (190)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 6 по 7 сентября
13:20 (150)
17:40 (190)
c 8 по 9 сентября
13:20 (190)
17:40 (240)
10 сентября
13:20 (150)
17:40 (190)
11 сентября
13:20 (150)
17:40 (150)
12 сентября
13:20 (150)
17:40 (190)

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