Кин
Режиссер:Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Жанры: Фантастика, Боевик.
Жанры: Фантастика, Боевик.
Обнаружив инопланетное оружие, об истинной мощи которого можно только догадываться, обычный школьник оказывается в эпицентре крупных проблем: охоту на него и его брата открывает армия пришельцев, спецслужбы и гангстеры.
Он не выбирал эту судьбу, но теперь только от него зависит – спасет загадочный артефакт наш мир или погубит…
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Дэниэл Кэйси, Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
В ролях:Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс Франко, Кэрри Кун, Йен Мэтьюз, Гэвин Фокс, Стефан Гарно, Лукас Пенар
Музыка:Могвай
В ролях:Майлс Труитт, Джек Рейнор, Деннис Куэйд, Зои Кравиц, Джеймс Франко, Кэрри Кун, Йен Мэтьюз, Гэвин Фокс, Стефан Гарно, Лукас Пенар
Музыка:Могвай
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:06 сентября 2018
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