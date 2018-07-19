Килиманджара
Жанры: Комедия, Приключения.
У Маруси Васильчиковой сегодня самый счастливый день, к которому она готовилась давно – она выходит замуж. Правда, своего жениха, Фарида, она знает только две недели… Но зато свою совершенную свадьбу она придумала очень давно. Это будет настоящее приключение, с ней будут лучшие друзья, а жених будет настолько прекрасен, что всё, по-доброму, будут завидовать ей. Но всё идёт не по плану. Жених не прилетает на свадьбу: вместо этого Маруся получает от него сообщение – парень попал в беду в своём родном городе, Баку...
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова
В ролях:Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов
Музыка:Сергей Каширин, Дмитрий Селипанов
В ролях:Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов
Музыка:Сергей Каширин, Дмитрий Селипанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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