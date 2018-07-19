Килиманджара



Жанры: Комедия, Приключения.

У Маруси Васильчиковой сегодня самый счастливый день, к которому она готовилась давно – она выходит замуж. Правда, своего жениха, Фарида, она знает только две недели… Но зато свою совершенную свадьбу она придумала очень давно. Это будет настоящее приключение, с ней будут лучшие друзья, а жених будет настолько прекрасен, что всё, по-доброму, будут завидовать ей. Но всё идёт не по плану. Жених не прилетает на свадьбу: вместо этого Маруся получает от него сообщение – парень попал в беду в своём родном городе, Баку...

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова

В ролях: Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов

Музыка: Сергей Каширин, Дмитрий Селипанов