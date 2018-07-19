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Килиманджара


Жанры: Комедия, Приключения.

У Маруси Васильчиковой сегодня самый счастливый день, к которому она готовилась давно – она выходит замуж. Правда, своего жениха, Фарида, она знает только две недели… Но зато свою совершенную свадьбу она придумала очень давно. Это будет настоящее приключение, с ней будут лучшие друзья, а жених будет настолько прекрасен, что всё, по-доброму, будут завидовать ей. Но всё идёт не по плану. Жених не прилетает на свадьбу: вместо этого Маруся получает от него сообщение – парень попал в беду в своём родном городе, Баку...

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Сергей Калужанов, Ирина Пивоварова
В ролях:Павел Прилучный, Максим Виторган, Тимофей Трибунцев, Ирина Старшенбаум, Таир Иманов, Артем Сучков, Мария Смольникова, Варвара Бородина, Ирина Горбачева, Мурад Мамедов
Музыка:Сергей Каширин, Дмитрий Селипанов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:19 июля 2018
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Северное сияниеКрасный зал
19 июля
20:05 (390)
20 июля
13:15 (300)
16:40 (300)
20:05 (390)
c 21 по 22 июля
13:15 (390)
16:40 (390)
20:05 (390)
c 23 по 25 июля
13:15 (200)
16:40 (200)
20:05 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
19 июля
18:55 (390)
22:50 (300)
20 июля
11:00 (300)
15:00 (300)
18:55 (390)
22:50 (300)
c 21 по 22 июля
11:00 (300)
15:00 (390)
18:55 (390)
22:50 (300)
c 23 по 25 июля
11:00 (200)
15:00 (200)
18:55 (250)
22:50 (200)
АврораОсновной зал
c 19 по 22 июля
18:55 (250)
22:20 (200)
c 23 по 25 июля
18:55 (200)
22:20 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 19 по 20 июля
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
15:10 (190)
15:10 (190)
15:10 (190)
15:10 (190)
19:00 (190)
c 21 по 22 июля
11:20 (190)
15:10 (240)
19:00 (240)
23 июля
11:20 (150)
15:10 (190)
19:00 (190)
24 июля
11:20 (150)
15:10 (150)
19:00 (150)
25 июля
11:20 (150)
15:10 (190)
19:00 (190)
Мираж СинемаКинозал №5
c 19 по 20 июля
10:50 (150 р.)
14:30 (200 р.)
18:00 (300 р.)
21:40 (300 р.)
c 21 по 22 июля
10:50 (200 р.)
14:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
21:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 июля
19:00 (1000 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 26 по 27 июля
20:00 (250)
21:35 (250)
c 28 по 29 июля
20:00 (300)
21:35 (300)
c 30 июля по 1 августа
20:00 (250)
21:35 (250)

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