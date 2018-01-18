Карп отмороженный
Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Драма, Комедия.
Жанры: Драма, Комедия.
Елена Михайловна скромно живёт на пенсию в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дмитрий Ланчихин, Оксана Карас, Андрей Таратухин
В ролях:Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская
Музыка:Руслан Муратов
В ролях:Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская
Музыка:Руслан Муратов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 января 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:18 января 2018
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