Карп отмороженный

Режиссер: Владимир Котт

Жанры: Драма, Комедия.

Елена Михайловна скромно живёт на пенсию в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Дмитрий Ланчихин, Оксана Карас, Андрей Таратухин

В ролях: Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская

Музыка: Руслан Муратов