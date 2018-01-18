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Карп отмороженный

Режиссер:Владимир Котт
Жанры: Драма, Комедия.

Елена Михайловна скромно живёт на пенсию в провинциальном городке. Неожиданно для себя она узнаёт о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать её жизнь. Чтобы лишний раз не тревожить любимого, но постоянно занятого сына, работающего в большом городе бизнес-тренером, и избавить его от потенциальных забот, Елена Михайловна берет дело в свои руки и принимается активно хлопотать над организацией собственных похорон.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дмитрий Ланчихин, Оксана Карас, Андрей Таратухин
В ролях:Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Александр Баширов, Наталья Суркова, Татьяна Рассказова, Антон Шпиньков, Артем Лещик, Анна Екатерининская
Музыка:Руслан Муратов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:18 января 2018
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АврораОсновной зал
c 18 по 21 января
19:20 (250)
c 22 по 24 января
19:20 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 18 по 19 января
19:25 (350)
21:20 (350)
c 20 по 21 января
19:45 (350)
21:40 (350)
c 22 по 24 января
19:45 (250)
21:40 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 18 по 19 января
13:20 (300)
17:35 (350)
c 20 по 21 января
13:20 (350)
17:35 (350)
c 22 по 24 января
13:20 (150)
17:35 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 21 января
19:40 (300 р.)

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