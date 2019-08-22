Капкан
Режиссер:Александр Ажа
Жанры: Боевик, Драма, Ужасы, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Ужасы, Триллер.
Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Майкл Расмуссен, Шон Расмуссен
В ролях:Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма, Джордж Сомнер Энсон Бун, Эми Меткалф, Тина Прибичевич, Srna Vasiljevic
Музыка:Макс Арудж, Стеффен Тум
В ролях:Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма, Джордж Сомнер Энсон Бун, Эми Меткалф, Тина Прибичевич, Srna Vasiljevic
Музыка:Макс Арудж, Стеффен Тум
Производство:США, Франция, Сербия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 августа 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:22 августа 2019
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