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Капкан

Режиссер:Александр Ажа
Жанры: Боевик, Драма, Ужасы, Триллер.

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Майкл Расмуссен, Шон Расмуссен
В ролях:Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма, Джордж Сомнер Энсон Бун, Эми Меткалф, Тина Прибичевич, Srna Vasiljevic
Музыка:Макс Арудж, Стеффен Тум
Производство:США, Франция, Сербия
Ограничения:18+
Дата релиза:22 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 22 по 25 августа
18:40 (1000 р.)
23:05 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 22 по 23 августа
12:20 (300 р.)
16:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:20 (150 р.)
c 24 по 25 августа
12:20 (450 р.)
16:20 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:20 (700 р.)
00:20 (150 р.)
Северное сияниеПремьер зал
22 августа
21:05 (390)
23:05 (300)
c 23 по 25 августа
19:05 (390)
21:05 (390)
23:05 (300)
c 26 по 28 августа
19:05 (350)
21:05 (350)
23:05 (300)
Северное сияниеБордовый зал
22 августа
16:30 (300)
23 августа
12:35 (300)
16:30 (300)
c 24 по 25 августа
12:35 (300)
16:30 (390)
c 26 по 28 августа
12:35 (200)
16:30 (200)
Северное сияниеКрасный зал
22 августа
23 августа
11:20 (300)
15:05 (300)
c 24 по 25 августа
11:20 (300)
15:05 (390)
c 26 по 28 августа
11:20 (200)
15:05 (200)

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