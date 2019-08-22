Капкан

Режиссер: Александр Ажа

Жанры: Боевик, Драма, Ужасы, Триллер.

Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться…

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Майкл Расмуссен, Шон Расмуссен

В ролях: Кая Скоделарио, Барри Пеппер, Морфидд Кларк, Росс Андерсон, Хосе Пальма, Джордж Сомнер Энсон Бун, Эми Меткалф, Тина Прибичевич, Srna Vasiljevic

Музыка: Макс Арудж, Стеффен Тум