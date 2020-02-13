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Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

Режиссер:Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель – получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.

Продолжительность:81 мин
Сценарий:Карстен Фуллу, Тери Формо
В ролях:Карре Хаген Сиднесс, Сири Скьеггедаль, Леонард Валестранд Эйке, Ида Леонора Валестранд Эйке, Бартек Камински, Шарлотта Фрогнер, Йон Ёигарден, Тобиас Зантельман, Тронд Фауса Аурвааг, Ян Мартин Йонсен
Музыка:Йоханнес Ринген
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
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Мираж СинемаКинозал №4
c 15 по 16 февраля
11:45 (200 р.)
17 февраля
11:45 (100 р.)
c 18 по 19 февраля
11:45 (150 р.)

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