Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант
Режиссер:Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель – получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Карстен Фуллу, Тери Формо
В ролях:Карре Хаген Сиднесс, Сири Скьеггедаль, Леонард Валестранд Эйке, Ида Леонора Валестранд Эйке, Бартек Камински, Шарлотта Фрогнер, Йон Ёигарден, Тобиас Зантельман, Тронд Фауса Аурвааг, Ян Мартин Йонсен
Музыка:Йоханнес Ринген
В ролях:Карре Хаген Сиднесс, Сири Скьеггедаль, Леонард Валестранд Эйке, Ида Леонора Валестранд Эйке, Бартек Камински, Шарлотта Фрогнер, Йон Ёигарден, Тобиас Зантельман, Тронд Фауса Аурвааг, Ян Мартин Йонсен
Музыка:Йоханнес Ринген
Производство:Норвегия
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:13 февраля 2020
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