Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант Режиссер: Марит Мум Оне, Расмус А. Сивертсен

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям. Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба, бороздящего моря и океаны в поисках несметных сокровищ. Его главная цель – получить волшебный бриллиант, исполняющий любые желания. Однако, обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный камень прямо из-под носа бывалого пирата. Продолжительность: 81 мин Сценарий: Карстен Фуллу, Тери Формо

В ролях: Карре Хаген Сиднесс, Сири Скьеггедаль, Леонард Валестранд Эйке, Ида Леонора Валестранд Эйке, Бартек Камински, Шарлотта Фрогнер, Йон Ёигарден, Тобиас Зантельман, Тронд Фауса Аурвааг, Ян Мартин Йонсен

Музыка: Йоханнес Ринген Производство: Норвегия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 13 февраля 2020

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