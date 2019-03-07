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Капитан Марвел

Режиссер:Анна Боден, Райан Флек
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

1990-е. Опытная летчица Кэрол Денверс получает уникальные сверхспособности после слияния ее ДНК с ДНК инопланетянина Мар-Велла, которого она встречает на спецзадании. Ей предстоит научиться управлять новыми силами и суметь направить их на защиту землян от нашествия пришельцев.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуорет
В ролях:Бри Ларсон, Джемма Чан, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грейс, Аннетт Бенинг, Джимон Хонсу, Кларк Грегг
Музыка:Пинар Торпак
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 8 марта
12:45 (400 р. в 3D)
15:10 (800 р. в 3D)
17:35 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
22:25 (1000 р. в 3D)
c 9 по 10 марта
12:45 (600 р. в 3D)
15:10 (800 р. в 3D)
17:35 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
22:25 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 7 по 8 марта
11:00 (450 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:40 (800 р. в 3D)
23:05 (800 р. в 3D)
c 9 по 10 марта
11:00 (600 р. в 3D)
13:25 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:15 (800 р. в 3D)
20:40 (800 р. в 3D)
23:05 (800 р. в 3D)

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