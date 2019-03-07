Капитан Марвел
Режиссер:Анна Боден, Райан Флек
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.
1990-е. Опытная летчица Кэрол Денверс получает уникальные сверхспособности после слияния ее ДНК с ДНК инопланетянина Мар-Велла, которого она встречает на спецзадании. Ей предстоит научиться управлять новыми силами и суметь направить их на защиту землян от нашествия пришельцев.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуорет
В ролях:Бри Ларсон, Джемма Чан, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грейс, Аннетт Бенинг, Джимон Хонсу, Кларк Грегг
Музыка:Пинар Торпак
В ролях:Бри Ларсон, Джемма Чан, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грейс, Аннетт Бенинг, Джимон Хонсу, Кларк Грегг
Музыка:Пинар Торпак
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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