Капитан Марвел

Режиссер: Анна Боден, Райан Флек

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

1990-е. Опытная летчица Кэрол Денверс получает уникальные сверхспособности после слияния ее ДНК с ДНК инопланетянина Мар-Велла, которого она встречает на спецзадании. Ей предстоит научиться управлять новыми силами и суметь направить их на защиту землян от нашествия пришельцев.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Анна Боден, Райан Флек, Женева Робертсон-Дуорет

В ролях: Бри Ларсон, Джемма Чан, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Ли Пейс, Джуд Лоу, Маккенна Грейс, Аннетт Бенинг, Джимон Хонсу, Кларк Грегг

Музыка: Пинар Торпак