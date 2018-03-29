141486

Каникулы президента

Режиссер:Илья Шерстобитов
Жанры: Комедия.

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

Сценарий:Ольга Погодина-Кузмина, Оганес Григорян, Илья Шерстобитов
В ролях:Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Кирилл Васильев, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Роза Хаируллина, Роман Попов, Владимир Носик
Музыка:Владимир Подгорецкий
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:29 марта 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 29 по 30 марта
17:00 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
17:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 29 по 30 марта
00:10 (150 р.)
31 марта
00:10 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 29 по 30 марта
18:40 (150 р.)
22:40 (150 р.)
c 31 марта по 1 апреля
18:40 (300 р.)
22:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 29 марта по 1 апреля
20:20 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
30 марта
13:15 (300)
15:15 (300)
19:20 (390)
21:15 (390)
23:10 (300)
c 31 марта по 1 апреля
11:20 (300)
13:15 (390)
15:15 (390)
19:20 (390)
21:15 (390)
23:10 (300)
c 2 по 4 апреля
11:20 (200)
13:15 (200)
15:15 (200)
19:20 (250)
21:15 (250)
23:10 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?