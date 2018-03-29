Каникулы президента

Режиссер: Илья Шерстобитов

Жанры: Комедия.

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

Сценарий: Ольга Погодина-Кузмина, Оганес Григорян, Илья Шерстобитов

В ролях: Дмитрий Грачев, Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Кирилл Васильев, Гоша Куценко, Дмитрий Дибров, Роза Хаируллина, Роман Попов, Владимир Носик

Музыка: Владимир Подгорецкий