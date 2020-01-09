Камуфляж и шпионаж
Режиссер:Ник Бруно, Трой Квон
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет – полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Брэд Коуплэнд, Ллойд Тейлор
В ролях:Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Рэйчел Броснахэн, Карен Гиллан, D.J. Халед, Маси Ока, Карла Хименес
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Рэйчел Броснахэн, Карен Гиллан, D.J. Халед, Маси Ока, Карла Хименес
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 января 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:09 января 2020
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