152271

Камуфляж и шпионаж

Режиссер:Ник Бруно, Трой Квон
Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет – полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Брэд Коуплэнд, Ллойд Тейлор
В ролях:Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Рэйчел Броснахэн, Карен Гиллан, D.J. Халед, Маси Ока, Карла Хименес
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:09 января 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 15 января
11:00 (200)
13:00 (200)
15:00 (200)
19:35 (250)
21:35 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 13 по 15 января
10:20 (200 в 3D)
17:25 (350 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 13 по 15 января
12:15 (200 в 3D)
16:05 (200)
АврораОсновной зал
c 13 по 15 января
10:45 (150)
15:20 (150)
19:50 (200)
МурманскБольшой зал
c 13 по 15 января
09:00 (150 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
18:15 (250 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 13 по 15 января
13:45 (600 р.)
15:50 (600 р.)
18:00 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 15 января
11:00 (300 р.)
13:05 (450 р.)
15:10 (450 р.)
17:15 (450 р.)
19:20 (600 р.)
21:25 (600 р.)
23:30 (400 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 13 по 15 января
10:20 (150 р.)
14:20 (200 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?