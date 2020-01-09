Камуфляж и шпионаж

Режиссер: Ник Бруно, Трой Квон

Жанры: Анимация, Фантастика, Боевик, Комедия, Приключения.

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет – полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Брэд Коуплэнд, Ллойд Тейлор

В ролях: Уилл Смит, Том Холланд, Рашида Джонс, Бен Мендельсон, Риба МакИнтайр, Рэйчел Броснахэн, Карен Гиллан, D.J. Халед, Маси Ока, Карла Хименес

Музыка: Теодор Шапиро