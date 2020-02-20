152848

Калашников

Режиссер:Константин Буслов
Жанры: Биография, История.

Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале – мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу – АК-47!

Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в сорок первом – война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Анатолий Усов, Сергей Бодров, Алексей Бородачёв
В ролях:Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков
Музыка:Сергей Штерн
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:20 февраля 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
МурманскБольшой зал
c 20 по 24 февраля
19:45 (350)
c 25 по 26 февраля
19:45 (250)
ГалактикаЗал 4
c 20 по 21 февраля
21:40 (от 500 Р)
c 22 по 23 февраля
21:40 (от 550 Р)
c 24 по 26 февраля
21:40 (от 450 Р)
АврораОсновной зал
c 20 по 24 февраля
17:40 (200)
c 25 по 26 февраля
17:40 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 23 февраля
17:40 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 20 по 24 февраля
22:20 (300)
c 25 по 26 февраля
22:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 20 по 21 февраля
10:40 (150 р.)
14:50 (200 р.)
21:25 (300 р.)
c 22 по 23 февраля
10:40 (200 р.)
14:50 (300 р.)
21:25 (300 р.)
ГалактикаЗал 3
c 20 по 21 февраля
21:40 (от 500 Р)
c 22 по 23 февраля
21:40 (от 550 Р)
c 24 по 26 февраля
21:40 (от 450 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 20 по 23 февраля
13:45 (800 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
21 февраля
15:00 (300)
19:40 (390)
c 22 по 24 февраля
15:00 (390)
19:40 (390)
c 25 по 26 февраля
15:00 (200)
19:40 (250)
Северное сияниеСиний зал
21 февраля
13:20 (300)
17:35 (350)
c 22 по 24 февраля
13:20 (350)
17:35 (350)
c 25 по 26 февраля
13:20 (150)
17:35 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?