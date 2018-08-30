Как женить холостяка
Режиссер:Виктор Левин
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.
Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Виктор Левин
В ролях:Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost, D. Rosh Wright, Curt Dubost, Donna Lynn Jones, James Gallardo, Scott Andrews
Музыка:Уильям Росс
В ролях:Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost, D. Rosh Wright, Curt Dubost, Donna Lynn Jones, James Gallardo, Scott Andrews
Музыка:Уильям Росс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:30 августа 2018
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