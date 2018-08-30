Как женить холостяка

Режиссер: Виктор Левин

Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Виктор Левин

В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost, D. Rosh Wright, Curt Dubost, Donna Lynn Jones, James Gallardo, Scott Andrews

Музыка: Уильям Росс