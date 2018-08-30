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Как женить холостяка

Режиссер:Виктор Левин
Жанры: Драма, Мелодрама, Комедия.

Закоренелый холостяк Фрэнк и коварная соблазнительница Линдси приглашены на одну свадьбу. Странным образом они везде оказываются вместе: в самолете, такси, в соседних номерах и за столом. Похоже, кто-то придумал хитроумный план поймать их в любовные сети и наконец женить холостяка.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Виктор Левин
В ролях:Киану Ривз, Вайнона Райдер, Dj Dallenbach, Грег Люси, Ted Dubost, D. Rosh Wright, Curt Dubost, Donna Lynn Jones, James Gallardo, Scott Andrews
Музыка:Уильям Росс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 августа 2018
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Мираж СинемаКинозал №3
c 30 августа по 2 сентября
17:30 (300 р.)
19:20 (300 р.)
21:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 30 августа по 2 сентября
15:25 (800 р.)
23:15 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 30 по 31 августа
11:20 (300)
15:05 (300)
18:50 (390)
20:45 (390)
c 1 по 2 сентября
11:20 (300)
15:05 (390)
18:50 (390)
20:45 (390)
c 3 по 5 сентября
11:20 (200)
15:05 (200)
18:50 (250)
20:45 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 30 по 31 августа
11:30 (150)
15:20 (190)
19:10 (190)
c 1 по 2 сентября
11:30 (190)
15:20 (240)
19:10 (240)
3 сентября
11:30 (150)
15:20 (190)
19:10 (190)
4 сентября
11:30 (150)
15:20 (150)
19:10 (150)
5 сентября
11:30 (150)
15:20 (190)
19:10 (190)

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