Как я стал русским

Режиссер: Акаки Сахелашвили, Ся Хао

Жанры: Комедия.

Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению…

Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Андрей Золотарев, Мария Трубникова, Александр Носков

В ролях: Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов, Вера Гурьева

