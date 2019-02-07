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Как я стал русским

Режиссер:Акаки Сахелашвили, Ся Хао
Жанры: Комедия.

Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению…

Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Мария Трубникова, Александр Носков
В ролях:Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов, Вера Гурьева
Производство:Россия, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 8 февраля
13:25 (300)
15:20 (300)
17:15 (390)
19:10 (390)
23:15 (300)
c 9 по 10 февраля
13:25 (390)
15:20 (390)
17:15 (390)
19:10 (390)
23:15 (300)
c 11 по 13 февраля
13:25 (200)
15:20 (200)
17:15 (250)
19:10 (250)
23:15 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 10 февраля
20:20 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 7 по 8 февраля
12:40 (от 150 р.)
14:45 (от 150 р.)
16:50 (от 190 р.)
19:00 (от 190 р.)
21:00 (от 190 р.)
9 февраля
12:20 (от 190 р.)
16:30 (от 240 р.)
18:35 (от 240 р.)
20:40 (от 240 р.)
10 февраля
11:35 (от 190 р.)
16:20 (от 240 р.)
18:25 (от 240 р.)
20:35 (от 240 р.)
c 11 по 13 февраля
12:40 (от 150 р.)
14:45 (от 150 р.)
16:50 (от 190 р.)
19:00 (от 190 р.)
21:00 (от 190 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 7 по 8 февраля
11:00 (300 р.)
13:00 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:10 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:10 (700 р.)
c 9 по 10 февраля
11:00 (450 р.)
13:00 (700 р.)
17:10 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:10 (700 р.)
23:10 (700 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 7 по 10 февраля
20:35 (350)
c 11 по 13 февраля
20:35 (250)
МурманскБольшой зал
7 февраля
16:55 (300)
c 8 по 10 февраля
09:00 (300)
17:00 (350)
20:50 (350)
c 11 по 13 февраля
09:00 (150)
17:00 (250)
20:50 (250)
Северное сияниеСиний зал
c 14 по 15 февраля
15:00 (200)
c 16 по 17 февраля
15:00 (300)
c 18 по 20 февраля
15:00 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 15 февраля
13:25 (200)
c 16 по 17 февраля
13:25 (300)
c 18 по 20 февраля
13:25 (200)

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