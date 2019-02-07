Как я стал русским
Режиссер:Акаки Сахелашвили, Ся Хао
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается и китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению…
Однако, отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Андрей Золотарев, Мария Трубникова, Александр Носков
В ролях:Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов, Вера Гурьева
В ролях:Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян, Сергей Чирков, Наталья Суркова, Вадим Смирнов, Дмитрий Смирнов, Александр Семенов, Вера Гурьева
Производство:Россия, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 февраля 2019
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