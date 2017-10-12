Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов

Режиссер: Александр Хант

Жанры: Драма, Криминал.

Глухая провинция, наши дни. Витька Чесноков работает на мусороперерабатывающем комбинате, мается с нелюбимой женой и мечтает съехать от нее к любовнице. Единственная загвоздка – отсутствие жилплощади. Решение приходит неожиданно. У Чеснокова объявляется папаша, который бросил их с матерью много лет назад и с тех пор не подавал о себе никаких вестей. Бывший уголовник, а теперь полупарализованный старик лежит у себя в квартирке, смотрит в потолок и готовится отдать Богу душу. Этот светлый миг никак не наступает, поэтому нетерпеливый и лишенный сантиментов сынок, положивший глаз на отцовское жилье, грузит его тело в машину и отправляется сдавать его в ближайший дом престарелых. Это непростое путешествие станет для героев испытанием, изменившем их жизни.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Алексей Бородачёв

В ролях: Алексей Серебряков, Евгений Ткачук, Ольга Лапшина, Алина Насибуллина, Георгий Кудренко, Роман Шаляпин, Александра Велескевич, Ксения Орлова, Наталия Вдовина, Дмитрий Архангельский

