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Как приручить дракона 3

Режиссер:Дин ДеБлуа
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Приключения, Комедия.

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дин ДеБлуа, Крессида Коуэлл
В ролях:Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Джастин Руппл, Кристофер Минц-Плассе, Ф. Мюррэй Абрахам, Джерард Батлер
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 февраля 2019
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Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 24 февраля
10:35 (300)
12:35 (300)
c 25 по 27 февраля
10:35 (200)
12:35 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 21 по 22 февраля
11:10 (300)
13:15 (300 в 3D)
15:20 (300)
17:25 (390)
19:30 (390 в 3D)
21:35 (390)
c 23 по 24 февраля
11:10 (300)
13:15 (390 в 3D)
15:20 (390)
17:25 (390)
19:30 (390 в 3D)
21:35 (390)
c 25 по 27 февраля
11:10 (200)
13:15 (200 в 3D)
15:20 (200)
17:25 (250)
19:30 (250 в 3D)
21:35 (250)
МурманскБольшой зал
c 21 по 22 февраля
09:00 (300 в 3D)
13:30 (300 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
c 23 по 24 февраля
09:00 (300 в 3D)
13:30 (350 в 3D)
17:45 (350 в 3D)
c 25 по 27 февраля
09:00 (150 в 3D)
13:30 (200 в 3D)
17:45 (250 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 22 февраля
11:35 (300 в 3D)
13:40 (300)
15:45 (300 в 3D)
17:50 (350)
19:55 (350 в 3D)
c 23 по 24 февраля
11:35 (300 в 3D)
13:40 (350)
15:45 (350 в 3D)
17:50 (350)
19:55 (350 в 3D)
c 25 по 27 февраля
11:35 (200 в 3D)
13:40 (200)
15:45 (200 в 3D)
17:50 (250)
19:55 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 21 по 24 февраля
09:00 (100)
13:25 (200)
17:25 (200)
c 25 по 27 февраля
09:00 (100)
13:25 (150)
17:25 (150)
Северное сияниеОранжевый зал
c 21 по 22 февраля
16:10 (300)
18:15 (390)
20:20 (390)
c 23 по 24 февраля
16:10 (390)
18:15 (390)
20:20 (390)
c 25 по 27 февраля
16:10 (200)
18:15 (250)
20:20 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 21 по 22 февраля
10:20 (300 р.)
12:25 (450 р. в 3D)
14:30 (450 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)
22:50 (700 р.)
c 23 по 24 февраля
10:20 (450 р.)
12:25 (600 р. в 3D)
14:30 (700 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)
22:50 (700 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 22 февраля
11:00 (150 р.)
13:05 (200 р.)
15:10 (300 р.)
17:15 (300 р.)
c 23 по 24 февраля
11:00 (200 р.)
13:05 (300 р.)
15:10 (300 р.)
17:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 21 по 22 февраля
11:40 (400 р. в 3D)
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р. в 3D)
18:00 (1000 р. в 3D)
c 23 по 24 февраля
11:40 (600 р. в 3D)
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р. в 3D)
18:00 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 февраля
23:55 (250 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 21 по 22 февраля
10:15 (300 в 3D)
14:40 (350 в 3D)
16:45 (350 в 3D)
c 23 по 24 февраля
10:15 (300 в 3D)
14:40 (390 в 3D)
16:45 (390 в 3D)
c 25 по 27 февраля
10:15 (200 в 3D)
14:40 (300 в 3D)
16:45 (300 в 3D)

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