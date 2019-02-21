Как приручить дракона 3

Режиссер: Дин ДеБлуа

Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Приключения, Комедия.

Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Дин ДеБлуа, Крессида Коуэлл

В ролях: Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Джастин Руппл, Кристофер Минц-Плассе, Ф. Мюррэй Абрахам, Джерард Батлер

Музыка: Джон Пауэлл