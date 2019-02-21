Как приручить дракона 3
Режиссер:Дин ДеБлуа
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Приключения, Комедия.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Боевик, Приключения, Комедия.
Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Дин ДеБлуа, Крессида Коуэлл
В ролях:Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Джастин Руппл, Кристофер Минц-Плассе, Ф. Мюррэй Абрахам, Джерард Батлер
Музыка:Джон Пауэлл
В ролях:Джей Барушель, Кейт Бланшетт, Крэйг Фергюсон, Америка Феррера, Джона Хилл, Кит Харингтон, Джастин Руппл, Кристофер Минц-Плассе, Ф. Мюррэй Абрахам, Джерард Батлер
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:21 февраля 2019
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