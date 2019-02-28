Кадавр

Режиссер: Дидерик Ван Ружен

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Во время обряда экзорцизма одержимая Ханна Грэйс убивает священника, после чего её отец сам душит дочь подушкой. Бывшая полицейская Меган Рид посещает группу анонимных алкоголиков, но никак не может избавиться от видений прошлого. Она устраивается работать по ночам в морг городской больницы Бостона, и в первую же смену туда поступает изуродованное тело девушки. Вскоре Меган начинает казаться, что в пустых коридорах морга кто-то есть, и с этим телом определённо что-то не так.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Брайан Сив

В ролях: Шэй Митчелл, Грэй Дэймон, Кирби Джонсон, Ник Тун, Луис Хертэм, Стана Катик, Максимиллиан МакНамара, Джейкоб Минг-Трент, Джеймс А. Уотсон мл., Марианн Байяр

Музыка: Джон Фриззелл