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К звёздам

Режиссер:Джеймс Грэй
Жанры: Драма, Триллер, Фантастика, Приключения, Детектив.

Эпическое путешествие на границу Солнечной системы предстоит нелюдимому инженеру Рою МакБрайду, который надеется узнать о судьбе своего отца-космонавта. Прошло двадцать лет с тех пор, как тот пропал без вести, разыскивая признаки жизни на Нептуне. Теперь уже Рою нужно раскрыть очередную космическую загадку, помня о тревожной подсказке с Земли: «Никому не верить».

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джеймс Грэй, Итан Гросс
В ролях:Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Бобби Ниш, Лиза Гэй Хэмилтон
Музыка:Макс Рихтер
Производство:Китай, Бразилия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
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Северное сияниеПремьер зал
26 сентября
14:55 (350)
17:15 (390)
19:35 (390)
21:55 (300)
27 сентября
10:20 (300)
14:55 (350)
17:15 (390)
19:35 (390)
21:55 (300)
28 сентября
10:20 (300)
14:55 (390)
17:15 (390)
19:35 (390)
21:55 (300)
29 сентября
10:20 (300)
14:55 (390)
17:15 (350)
19:35 (390)
21:55 (300)
c 30 сентября по 1 октября
10:20 (200)
14:55 (300)
17:15 (350)
19:35 (350)
21:55 (300)
2 октября
10:15 (200)
12:35 (300)
14:55 (300)
22:15 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 26 по 29 сентября
23:50 (300)
c 30 сентября по 2 октября
23:50 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 26 по 29 сентября
17:45 (390)
c 30 сентября по 2 октября
17:45 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
26 сентября
13:25 (300)
15:50 (300)
18:15 (390)
20:40 (390)
23:05 (300)
27 сентября
11:00 (300)
13:25 (300)
15:50 (300)
18:15 (390)
20:40 (390)
23:05 (300)
c 28 по 29 сентября
11:00 (300)
13:25 (390)
15:50 (390)
18:15 (390)
20:40 (390)
23:05 (300)
c 30 сентября по 2 октября
11:00 (200)
13:25 (200)
15:50 (200)
18:15 (250)
20:40 (250)
23:05 (200)
АврораОсновной зал
c 26 по 29 сентября
11:15 (200)
18:20 (250)
23:10 (200)
c 30 сентября по 2 октября
11:15 (150)
18:20 (200)
23:10 (150)
МурманскБольшой зал
c 26 по 29 сентября
11:20 (300)
18:35 (350)
23:30 (150)
c 30 сентября по 2 октября
11:20 (200)
18:35 (250)
23:30 (150)
Мираж СинемаКинозал №3
c 26 по 29 сентября
23:55 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 26 по 27 сентября
14:15 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:10 (1000 р.)
21:40 (1000 р.)
c 28 по 29 сентября
11:50 (600 р.)
14:15 (800 р.)
16:40 (800 р.)
19:10 (1000 р.)
21:40 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 26 по 27 сентября
10:40 (300 р.)
13:05 (450 р.)
15:30 (700 р.)
17:55 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:45 (700 р.)
c 28 по 29 сентября
10:40 (450 р.)
13:05 (700 р.)
15:30 (700 р.)
17:55 (700 р.)
20:20 (700 р.)
22:45 (700 р.)

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