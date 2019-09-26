К звёздам
Режиссер:Джеймс Грэй
Жанры: Драма, Триллер, Фантастика, Приключения, Детектив.
Жанры: Драма, Триллер, Фантастика, Приключения, Детектив.
Эпическое путешествие на границу Солнечной системы предстоит нелюдимому инженеру Рою МакБрайду, который надеется узнать о судьбе своего отца-космонавта. Прошло двадцать лет с тех пор, как тот пропал без вести, разыскивая признаки жизни на Нептуне. Теперь уже Рою нужно раскрыть очередную космическую загадку, помня о тревожной подсказке с Земли: «Никому не верить».
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Джеймс Грэй, Итан Гросс
В ролях:Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Бобби Ниш, Лиза Гэй Хэмилтон
Музыка:Макс Рихтер
В ролях:Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Бобби Ниш, Лиза Гэй Хэмилтон
Музыка:Макс Рихтер
Производство:Китай, Бразилия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:26 сентября 2019
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