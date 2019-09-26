К звёздам

Режиссер: Джеймс Грэй

Жанры: Драма, Триллер, Фантастика, Приключения, Детектив.

Эпическое путешествие на границу Солнечной системы предстоит нелюдимому инженеру Рою МакБрайду, который надеется узнать о судьбе своего отца-космонавта. Прошло двадцать лет с тех пор, как тот пропал без вести, разыскивая признаки жизни на Нептуне. Теперь уже Рою нужно раскрыть очередную космическую загадку, помня о тревожной подсказке с Земли: «Никому не верить».

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Джеймс Грэй, Итан Гросс

В ролях: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негга, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Бобби Ниш, Лиза Гэй Хэмилтон

Музыка: Макс Рихтер