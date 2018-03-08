Излом времени

Режиссер: Ава ДюВерней

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Мэг Мурри – обычная школьница, которой трудно вписаться в компанию сверстников. От своих родителей, двух всемирно известных физиков, она получила незаурядный ум и способности к науке, как и ее младший брат, вот только самой ей пока сложно осознать свой дар. Жизнь девочки круто меняется, когда Чарльз Уоллес знакомит их с тремя необычными персонами – миссис Которой, миссис Кто и миссис Что-такое, прибывшими на Землю, чтобы помочь найти мистера Мурри. Путешествуя сквозь трещину во времени и пространстве, герои оказываются в разных мирах, лежащих вне человеческого представления, где их ждет столкновение с невиданным злом. Чтобы вернуться домой, юной героине нужно заглянуть внутрь себя и использовать скрытую в ней силу для победы над всепоглощающим мраком.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Дженнифер Ли, Мадлен Л’Энгл

В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Крис Пайн, Беллами Янг, Риз Уизерспун, Сторм Рейд, Минди Кейлинг, Майкл Пенья, Зак Галифианакис, Опра Уинфри, Роуэн Бланчард

Музыка: Рамин Джавади