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Излом времени

Режиссер:Ава ДюВерней
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Приключения, Семейный.

Мэг Мурри – обычная школьница, которой трудно вписаться в компанию сверстников. От своих родителей, двух всемирно известных физиков, она получила незаурядный ум и способности к науке, как и ее младший брат, вот только самой ей пока сложно осознать свой дар. Жизнь девочки круто меняется, когда Чарльз Уоллес знакомит их с тремя необычными персонами – миссис Которой, миссис Кто и миссис Что-такое, прибывшими на Землю, чтобы помочь найти мистера Мурри. Путешествуя сквозь трещину во времени и пространстве, герои оказываются в разных мирах, лежащих вне человеческого представления, где их ждет столкновение с невиданным злом. Чтобы вернуться домой, юной героине нужно заглянуть внутрь себя и использовать скрытую в ней силу для победы над всепоглощающим мраком.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Дженнифер Ли, Мадлен Л’Энгл
В ролях:Гугу Эмбата-Ро, Крис Пайн, Беллами Янг, Риз Уизерспун, Сторм Рейд, Минди Кейлинг, Майкл Пенья, Зак Галифианакис, Опра Уинфри, Роуэн Бланчард
Музыка:Рамин Джавади
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:08 марта 2018
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11:20 (400 р.)
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