Изгой-один: Звёздные войны. Истории

Режиссер: Гарет Эдвардс

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Узнав о том, что Империя построила самую совершенную боевую станцию, способную уничтожать целые планеты, Альянс Повстанцев собирает особый отряд под руководством бывшей преступницы Джин Эрсо, целью которого является чертежи совершенного оружия Империи.

Несмотря на то, что миссия кажется самоубийственной, отряд готов рискнуть всем ради победы. Однако расстановка сил резко меняется, когда Император посылает за ними своего самого страшного и могущественного приспешника – Дарта Вейдера, чьё присутствие гарантирует как минимум одно – отряду повстанцев не суждено вернуться со своей миссии живыми.

Продолжительность: 133 мин

Сценарий: Крис Вайц, Тони Гилрой, Джон Нолл

В ролях: Фелисити Джонс, Мадс Миккельсен, Бен Мендельсон, Форест Уитакер, Донни Йен, Риз Ахмед, Алан Тьюдик, Диего Луна, Женевьев О’Рейли, Джеймс Эрл Джонс

Музыка: Саймон Эмануэл, Кэтлин Кеннеди, Эллисон Шермур