Изгоняющий дьявола: Абаддон
Режиссер:Пирри Реджинальд Тео
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Пирри Реджинальд Тео
В ролях:Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Маргарита Рейес, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт
Музыка:Фредерик Вьедманн
В ролях:Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Маргарита Рейес, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт
Музыка:Фредерик Вьедманн
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
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