Изгоняющий дьявола: Абаддон

Режиссер: Пирри Реджинальд Тео

Жанры: Ужасы, Триллер.

Над семьей Джоэла нависло проклятие. Недавно скончалась его жена, а маленького сына мучают кошмары. Призванный в дом священник убежден, что их род захватил древний демон разрушения Абаддон, принимающий разные обличия. Если демона не остановить, его власть распространится и на другие семьи.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Пирри Реджинальд Тео

В ролях: Роберт Казински, Питер Джейсон, Флоренс Ванида Фэйвр, Кэйден Драгомер, Ханна Уорд, Дуглас Спэйн, Эйлин Дитц, Маргарита Рейес, Лука Блю Дарнелл, Уилльям Доберт

Музыка: Фредерик Вьедманн