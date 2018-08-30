Из Неаполя с любовью

Режиссер: Джанлука Ансанелли

Жанры: Комедия.

Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников – штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а… первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Джанлука Ансанелли

В ролях: Серена Росси, Джорджиа Агата, Элеонора Альбрехт, Энцо Аттанасио, Энцо Казертано, Джузи Червицци, Джованни Эспозито, Луиджи Эспозито, Джованни Феррери, Дженнаро Гуаццо

