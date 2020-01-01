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Иван Царевич и Серый Волк 4

Режиссер:Дарина Шмидт, Константин Феоктистов
Жанры: Анимация, Семейный, Приключения.

Зима в этом году в тридевятом царстве случилась особенно долгая и холодная. Прямо, как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но, вот, пришла весна. Точнее – почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем было загрустили наши герои – Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюшка, если бы вместе с почти-весной, не пришла новость – в Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз? Царь решил, что Тридевятое царство будет представлять Кот-ученый. Не один все же мультфильм прошли вместе, да и все равно он про книги забыл, орет, точнее поет целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом. А то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Леонид Барац, Сергей Петрейков
В ролях:Никита Ефремов, Иван Охлобыстин, Михаил Боярский, Равшана Куркова, Сергей Волчков
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:26 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 26 по 27 декабря
12:30 (150 р.)
16:10 (300 р.)
19:50 (300 р.)
c 28 по 29 декабря
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13:35 (300 р.)
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13:35 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 26 по 29 декабря
14:30 (800 р.)
c 30 по 31 декабря
14:30 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 26 по 27 декабря
10:25 (150 р.)
c 28 по 29 декабря
10:25 (200 р.)
30 декабря
10:20 (150 р.)
31 декабря
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Северное сияниеБордовый зал
27 декабря
13:55 (300)
17:30 (390)
c 28 по 29 декабря
10:20 (300)
13:55 (390)
17:30 (390)
c 30 по 31 декабря
10:20 (200)
13:55 (200)
17:30 (250)
1 января 2020
13:45 (300)
17:35 (300)
19:30 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
27 декабря
13:05 (300)
19:55 (390)
c 28 по 29 декабря
13:05 (390)
19:55 (390)
30 декабря
13:05 (200)
19:55 (250)
31 декабря
13:05 (200)
c 2 по 8 января 2020
10:35 (200)
АврораОсновной зал
27 декабря
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c 28 по 29 декабря
11:20 (200)
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30 декабря
11:20 (150)
16:40 (150)
31 декабря
13:10 (150)
1 января 2020
11:00 (200)
c 2 по 8 января 2020
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МурманскБольшой зал
27 декабря
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28 декабря
09:00 (150)
29 декабря
16:15 (350)
30 декабря
16:15 (200)
31 декабря
16:05 (200)
1 января 2020
11:00 (200)
c 2 по 8 января 2020
11:35 (200)
Северное сияниеДетский зал
27 декабря
14:45 (300)
c 28 по 29 декабря
11:10 (300)
14:45 (350)
30 декабря
11:10 (200)
14:45 (200)
31 декабря
11:05 (200)
14:30 (200)
1 января 2020
12:10 (200)
15:50 (300)
21:10 (300)
c 2 по 8 января 2020
12:15 (200)
15:45 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 2 по 8 января 2020
19:00 (300)

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