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История одного назначения

Режиссер:Авдотья Смирнова
Жанры: Драма.

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский
В ролях:Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас ,Андрей Смирнов
Музыка:Баста
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 9 сентября
16:20 (300 р.)
18:35 (300 р.)
22:55 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 сентября
20:20 (1000 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
7 сентября
11:30 (300)
13:45 (300)
16:00 (300)
18:15 (390)
20:30 (390)
22:45 (300)
c 8 по 9 сентября
11:30 (300)
13:45 (390)
16:00 (390)
18:15 (390)
20:30 (390)
22:45 (300)
c 10 по 12 сентября
11:30 (200)
13:45 (200)
16:00 (200)
18:15 (250)
20:30 (250)
22:45 (200)

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