История одного назначения
Режиссер:Авдотья Смирнова
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский
В ролях:Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас ,Андрей Смирнов
Музыка:Баста
В ролях:Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас ,Андрей Смирнов
Музыка:Баста
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:06 сентября 2018
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