История одного назначения

Режиссер: Авдотья Смирнова

Жанры: Драма.

В пехотном полку в Тульской области, куда отправляется на службу вдохновленный передовыми идеями столичный поручик Григорий Колокольцев, происходит преступление. Солдату, на плечи которого ложится вина, грозит военный трибунал и расстрел. Колокольцев обращается за помощью к графу Толстому, который решает защитить невиновного.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Павел Басинский

В ролях: Алексей Смирнов, Евгений Харитонов, Филипп Гуревич, Ирина Горбачева, Елизавета Янковская, Игорь Золотовицкий, Анна Михалкова, Сергей Уманов, Анна Пармас ,Андрей Смирнов

Музыка: Баста