История игрушек 4
Режиссер:Джош Кули
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.
Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Стэнтон, Стефани Фольсом, Джон Лассетер
В ролях:Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Тони Хейл, Кигэн-Майкл Ки, Мадлен МакГроу, Кристина Хендрикс, Джордан Пил, Киану Ривз, Элли Матсумура
Музыка:Рэнди Ньюман
В ролях:Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Тони Хейл, Кигэн-Майкл Ки, Мадлен МакГроу, Кристина Хендрикс, Джордан Пил, Киану Ривз, Элли Матсумура
Музыка:Рэнди Ньюман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!