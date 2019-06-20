История игрушек 4

Режиссер: Джош Кули

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Эндрю Стэнтон, Стефани Фольсом, Джон Лассетер

В ролях: Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Тони Хейл, Кигэн-Майкл Ки, Мадлен МакГроу, Кристина Хендрикс, Джордан Пил, Киану Ривз, Элли Матсумура

Музыка: Рэнди Ньюман