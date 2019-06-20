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История игрушек 4

Режиссер:Джош Кули
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

Астронавт Базз, ковбой Вуди, пёс Слинки, тиранозавр Рекс и вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда готовы к приключениям. С тех пор, как Энди поступил в колледж, игрушки поселились в доме своей новой хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад. Первый день в детском саду положит начало череде событий, в которой найдется место и путешествиям с погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам с некоторыми из старых друзей и даже романтической истории.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Эндрю Стэнтон, Стефани Фольсом, Джон Лассетер
В ролях:Том Хэнкс, Тим Аллен, Энни Поттс, Тони Хейл, Кигэн-Майкл Ки, Мадлен МакГроу, Кристина Хендрикс, Джордан Пил, Киану Ривз, Элли Матсумура
Музыка:Рэнди Ньюман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:20 июня 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 20 по 21 июня
11:00 (200 р. в 3D)
13:05 (200 р.)
15:10 (300 р. в 3D)
c 22 по 23 июня
11:00 (250 р. в 3D)
13:05 (300 р.)
15:10 (300 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 21 июня
11:40 (400 р.)
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р.)
17:55 (800 р. в 3D)
c 22 по 23 июня
11:40 (600 р.)
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р.)
17:55 (800 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
c 20 по 23 июня
23:10 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 20 по 23 июня
17:00 (390)
c 24 по 26 июня
17:00 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 июня
10:20 (300 р.)
12:25 (450 р. в 3D)
14:30 (450 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)
c 22 по 23 июня
10:20 (450 р.)
12:25 (600 р. в 3D)
14:30 (700 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)
Северное сияниеПремьер зал
c 20 по 21 июня
10:20 (300 в 3D)
14:35 (350 в 3D)
16:35 (350)
c 22 по 23 июня
10:20 (300 в 3D)
14:35 (390 в 3D)
16:35 (390)
c 24 по 26 июня
10:20 (200 в 3D)
14:35 (300 в 3D)
16:35 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 20 по 21 июня
11:00 (300)
13:00 (300 в 3D)
15:00 (300)
19:00 (390)
c 22 по 23 июня
11:00 (300)
13:00 (390 в 3D)
15:00 (390)
19:00 (390)
c 24 по 26 июня
11:00 (200)
13:00 (200 в 3D)
15:00 (200)
19:00 (250)
МурманскБольшой зал
c 20 по 21 июня
10:45 (300)
15:00 (300)
19:15 (350)
c 22 по 23 июня
10:45 (300)
15:00 (350)
19:15 (350)
c 24 по 26 июня
10:45 (200)
15:00 (200)
19:15 (250)
АврораОсновной зал
c 20 по 23 июня
10:45 (200)
15:00 (200)
19:15 (250)
c 24 по 26 июня
10:45 (150)
15:00 (150)
19:15 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 20 по 21 июня
11:30 (300)
13:30 (300 в 3D)
15:30 (300)
17:30 (350 в 3D)
c 22 по 23 июня
11:30 (300)
13:30 (350 в 3D)
15:30 (350)
17:30 (350 в 3D)
c 24 по 25 июня
11:30 (200)
13:30 (200 в 3D)
15:30 (200)
17:30 (250 в 3D)
26 июня
11:30 (200)
13:30 (200 в 3D)
15:30 (200)
17:25 (250 в 3D)

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