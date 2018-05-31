Истории призраков
Режиссер:Джереми Дайсон, Энди Найман
Жанры: Ужасы, Драма.
Жанры: Ужасы, Драма.
Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, которые якобы столкнулись со сверхъестественным: ночного сторожа, подростка и бизнесмена. Скептически настроенный профессор превращается из наблюдателя в активного участника, когда получает послание с того света.
Продолжительность:98 мин
Сценарий:Джереми Дайсон, Энди Найман
В ролях:Энди Найман, Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер, Пол Уоррен, Кобна Холдбрук-Смит, Николас Барнс, Луиз Аткинс, Лесли Харкорт, Amy Doyle
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
В ролях:Энди Найман, Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер, Пол Уоррен, Кобна Холдбрук-Смит, Николас Барнс, Луиз Аткинс, Лесли Харкорт, Amy Doyle
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:31 мая 2018
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