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Истории призраков

Режиссер:Джереми Дайсон, Энди Найман
Жанры: Ужасы, Драма.

Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, которые якобы столкнулись со сверхъестественным: ночного сторожа, подростка и бизнесмена. Скептически настроенный профессор превращается из наблюдателя в активного участника, когда получает послание с того света.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Джереми Дайсон, Энди Найман
В ролях:Энди Найман, Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер, Пол Уоррен, Кобна Холдбрук-Смит, Николас Барнс, Луиз Аткинс, Лесли Харкорт, Amy Doyle
Музыка:Хаим Фрэнк Ильфман
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:31 мая 2018
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Мираж СинемаКинозал №5
31 мая
16:00 (150 р.)
19:50 (150 р.)
00:05 (150 р.)
c 1 по 3 июня
16:00 (300 р.)
19:50 (300 р.)
00:05 (150 р.)
c 4 по 6 июня
16:00 (200 р.)
19:50 (250 р.)
00:05 (150 р.)

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