Истории призраков Режиссер: Джереми Дайсон, Энди Найман

Жанры: Ужасы, Драма. Профессор психологии Гудман изучает историю трех человек, которые якобы столкнулись со сверхъестественным: ночного сторожа, подростка и бизнесмена. Скептически настроенный профессор превращается из наблюдателя в активного участника, когда получает послание с того света. Продолжительность: 98 мин Сценарий: Джереми Дайсон, Энди Найман

В ролях: Энди Найман, Мартин Фриман, Пол Уайтхаус, Алекс Лоутер, Пол Уоррен, Кобна Холдбрук-Смит, Николас Барнс, Луиз Аткинс, Лесли Харкорт, Amy Doyle

Музыка: Хаим Фрэнк Ильфман Производство: Великобритания

Ограничения: 16+

Дата релиза: 31 мая 2018

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