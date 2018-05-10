Истерия
Режиссер:Дэннис Илиадис
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все – в его голове?
Сценарий:Адам Аллека
В ролях:Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Браден Фицджералд, Марти Эли Шварц
Музыка:Нэйтан Уайтхед
В ролях:Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Браден Фицджералд, Марти Эли Шварц
Музыка:Нэйтан Уайтхед
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:10 мая 2018
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