Истерия

Режиссер: Дэннис Илиадис

Жанры: Ужасы, Триллер.

Бывший пациент клиники для душевнобольных возвращается в роскошный особняк, доставшийся ему после смерти родителей. В этом доме прошло все его детство, и с ним связано много ярких воспоминаний. Но со временем в доме начинают происходить странные и пугающие вещи. Или это все – в его голове?

Сценарий: Адам Аллека

В ролях: Тофер Грейс, Дженезис Родригез, Патришия Кларксон, Каллэн Мулвей, Робин Томас, Дэйзи МакКрэкин, Келли Барксдэйл, Коуди Салливан, Браден Фицджералд, Марти Эли Шварц

Музыка: Нэйтан Уайтхед