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Искусство обмана

Режиссер:Мэтт Аселтон
Жанры: Комедия, Криминал.

Иван – молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу – актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Мэтт Аселтон, Адам Нагата
В ролях:Тео Джеймс, Эмили Ратаковски, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Rod Chaouqi, Рэй Рэй Чейз, Mia Cheung ,Фрэнк Клем
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 18 по 21 июля
19:45 (350)
c 22 по 23 июля
19:45 (250)
24 июля
17:30 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 18 по 19 июля
14:00 (300)
c 20 по 21 июля
14:00 (390)
c 22 по 24 июля
14:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 18 по 21 июля
22:30 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 18 по 21 июля
20:40 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 18 по 19 июля
12:25 (150 р.)
c 20 по 21 июля
12:25 (200 р.)

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