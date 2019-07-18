Искусство обмана

Режиссер: Мэтт Аселтон

Жанры: Комедия, Криминал.

Иван – молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу – актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Мэтт Аселтон, Адам Нагата

В ролях: Тео Джеймс, Эмили Ратаковски, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Rod Chaouqi, Рэй Рэй Чейз, Mia Cheung ,Фрэнк Клем

