Искусство обмана
Режиссер:Мэтт Аселтон
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Иван – молодой вор, специализирующийся на предметах искусства, которые он крадет в богатых домах Лос-Анджелеса. Дела идут в гору, но Иван все-таки решает завязать. И тут он встречает Элизу – актрису, увязшую в долгах. Эти двое объединяют свои силы и пробуют сорвать последний куш, который позволит им решить все проблемы.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Мэтт Аселтон, Адам Нагата
В ролях:Тео Джеймс, Эмили Ратаковски, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Rod Chaouqi, Рэй Рэй Чейз, Mia Cheung ,Фрэнк Клем
В ролях:Тео Джеймс, Эмили Ратаковски, Арис Альварадо, Фернанда Андраде, Тим Бейдер, Джо Букаро III, Rod Chaouqi, Рэй Рэй Чейз, Mia Cheung ,Фрэнк Клем
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:18 июля 2019
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