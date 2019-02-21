Исчезновение

Режиссер: Кристоффер Нюхольм

Жанры: Драма, Триллер, Детектив.

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад – ящик золота, немного подумали, и решили его поделить. Они забыли известную истину – у золота всегда найдется хозяин – и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого…

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Джо Боун, Селин Джонс

В ролях: Джерард Батлер, Питер Муллан, Коннор Суинделлс, Сёрен Маллинг, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Кен Друри, Родерик Гилкинсон, Эмма Кинг, Джон Тейлор

Музыка: Бенджамин Уоллфиш