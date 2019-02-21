Исчезновение
Режиссер:Кристоффер Нюхольм
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Жанры: Драма, Триллер, Детектив.
Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад – ящик золота, немного подумали, и решили его поделить. Они забыли известную истину – у золота всегда найдется хозяин – и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого…
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Джо Боун, Селин Джонс
В ролях:Джерард Батлер, Питер Муллан, Коннор Суинделлс, Сёрен Маллинг, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Кен Друри, Родерик Гилкинсон, Эмма Кинг, Джон Тейлор
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Джерард Батлер, Питер Муллан, Коннор Суинделлс, Сёрен Маллинг, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Кен Друри, Родерик Гилкинсон, Эмма Кинг, Джон Тейлор
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:21 февраля 2019
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