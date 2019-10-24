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Режиссер: Зак Липовски, Адам Б. Стейн

Жанры: Драма, Триллер, Фантастика.

В уединенном домике одного из районов Лос-Анджелеса живут маленькая девочка и ее заботливый отец. Вполне нормальная семья, если не считать, что девочка одним взглядом может поднять в воздух тяжеленный шкаф, а у отца всегда наготове снятый с предохранителя пистолет. Каждый день, уходя из дома, папа запирает дочь, и категорически запрещает открывать дверь. Ей нельзя ни с кем разговаривать и не позволено даже подходить к окну. Единственное развлечение девочки: тайком наблюдать из-за занавесок за фургончиком мороженщика, который целыми днями торчит возле их дома. Играет музыка и таинственной голос призывает её отпереть дверь и полакомиться сладеньким. Малышке так хочется мороженого, но ведь папа сказал, что это смертельно опасно: никто не должен её видеть!



И вот однажды девочка нарушает запрет, и начинаются самые невероятные события, которые только можно представить.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Зак Липовски, Адам Б. Стейн

В ролях: Эмиль Хирш, Брюс Дерн, Грейс Пак, Аманда Крю, Лекси Колкер, Ава Телек, Мишель Харрисон Мэтти Финочио, Алекс Паунович, АрДжей Фезерстонхо

Музыка: Тим Винн