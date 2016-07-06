Институт Роузвуд

Режиссер: Джеймс Франко, Памела Романовски

Жанры: Триллер.

Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Адам Рэйджер, Мэтт Рэйджер

В ролях: Джеймс Франко, Тим Блейк Нельсон, Памела Андерсон, Джош Дюамель, Бет Грант, Эрик Робертс

Музыка: Адам Кристал