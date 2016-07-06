Институт Роузвуд
Режиссер:Джеймс Франко, Памела Романовски
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Адам Рэйджер, Мэтт Рэйджер
В ролях:Джеймс Франко, Тим Блейк Нельсон, Памела Андерсон, Джош Дюамель, Бет Грант, Эрик Робертс
Музыка:Адам Кристал
В ролях:Джеймс Франко, Тим Блейк Нельсон, Памела Андерсон, Джош Дюамель, Бет Грант, Эрик Робертс
Музыка:Адам Кристал
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2016
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июля 2016
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