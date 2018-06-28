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Инсомния

Режиссер:Густаво Эрнандес
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться. Они сталкиваются с потусторонними силами, которые подталкивают их к жестокой и трагической развязке, описанной в пьесе.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Юма Фодде, Игнасио Кукукович, Густаво Эрнандес
В ролях:Белен Руэда, Эва Кватрокки, Наталия де Молина, Герман Палашиос, Эухения Тобаль, Хуан Мануэль Гилера, María Zabay, Miguel Angel Maciel, Сюзана Орнос, Мария Альфонса Россо
Музыка:Альфонсо Гонсалес Агиляр
Производство:Испания, Аргентина, Уругвай
Ограничения:16+
Дата релиза:28 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 28 июня по 4 июля
19:35
Северное сияниеОранжевый зал
c 29 июня по 1 июля
19:05 (390)
23:20 (300)
c 2 по 4 июля
19:05 (250)
23:20 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 5 по 6 июля
17:25 (250)
c 7 по 8 июля
17:25 (300)
c 9 по 11 июля
17:25 (250)

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