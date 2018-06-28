Инсомния

Режиссер: Густаво Эрнандес

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

В заброшенную психиатрическую клинику приезжает новаторская театральная труппа, чтобы отрепетировать пьесу, написанную пациентами клиники много лет назад. Одно из условий – актеры должны отказаться от сна. Постепенно их восприятие реальности начинает меняться. Они сталкиваются с потусторонними силами, которые подталкивают их к жестокой и трагической развязке, описанной в пьесе.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Юма Фодде, Игнасио Кукукович, Густаво Эрнандес

В ролях: Белен Руэда, Эва Кватрокки, Наталия де Молина, Герман Палашиос, Эухения Тобаль, Хуан Мануэль Гилера, María Zabay, Miguel Angel Maciel, Сюзана Орнос, Мария Альфонса Россо

Музыка: Альфонсо Гонсалес Агиляр