Иностранец

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Нгуен Минь сражался во Вьетнаме за вьетконговцев и изменил свои взгляды, когда его отец был казнен коммунистами. Отсидев тюремный срок в лагере для «перевоспитания», герой обретает свободу и бежит вместе с семьей в Гонконг, где надеется начать новую счастливую жизнь. Но неприятности встречают его уже в дороге, когда тайские пираты, захватив судно, расправляются с двумя из его дочерей. Теперь путь Миня лежит в столицу Великобритании, там безутешный отец становится известным как Китаец, открывает небольшую закусочную и налаживает тихую обывательскую жизнь. Но трагедия настигает его и здесь: жена и младшая дочь погибают в результате теракта. Отчаявшись найти поддержку и помощь в полиции, мужчина берет расследование в свои руки и даже выходит на одного из бывших лидеров ИРА, который теперь является государственным лицом. Проблема в том, что взрыв был совершен группой независимых радикалов, над которыми потеряли контроль даже их бывшие боссы. Чтобы отомстить убийцам его родных, Минь должен вновь стать тем безжалостным подрывником, каким он когда-то был на войне.

Продолжительность: 113 мин

Сценарий: Дэвид Маркони, Стефен Лезер

В ролях: Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди, Каолан Бирн, Аарон Монахэн, Пирс Броснан

Музыка: Клифф Мартинес