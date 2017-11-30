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Иностранец

Режиссер:Мартин Кэмпбелл
Жанры: Боевик, Триллер, Драма, Детектив, Криминал.

Нгуен Минь сражался во Вьетнаме за вьетконговцев и изменил свои взгляды, когда его отец был казнен коммунистами. Отсидев тюремный срок в лагере для «перевоспитания», герой обретает свободу и бежит вместе с семьей в Гонконг, где надеется начать новую счастливую жизнь. Но неприятности встречают его уже в дороге, когда тайские пираты, захватив судно, расправляются с двумя из его дочерей. Теперь путь Миня лежит в столицу Великобритании, там безутешный отец становится известным как Китаец, открывает небольшую закусочную и налаживает тихую обывательскую жизнь. Но трагедия настигает его и здесь: жена и младшая дочь погибают в результате теракта. Отчаявшись найти поддержку и помощь в полиции, мужчина берет расследование в свои руки и даже выходит на одного из бывших лидеров ИРА, который теперь является государственным лицом. Проблема в том, что взрыв был совершен группой независимых радикалов, над которыми потеряли контроль даже их бывшие боссы. Чтобы отомстить убийцам его родных, Минь должен вновь стать тем безжалостным подрывником, каким он когда-то был на войне.

Продолжительность:113 мин
Сценарий:Дэвид Маркони, Стефен Лезер
В ролях:Кэти Льюнг, Джеки Чан, Руфус Джонс, Марк Тэнди, Каолан Бирн, Аарон Монахэн, Пирс Броснан
Музыка:Клифф Мартинес
Производство:Великобритания, Китай, США
Ограничения:18+
Дата релиза:30 ноября 2017
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 30 ноября по 6 декабря
18:10
АврораОсновной зал
30 ноября
20:35 (250)
1 декабря
21:45 (250)
c 2 по 3 декабря
20:35 (250)
c 4 по 6 декабря
20:35 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 30 ноября по 3 декабря
18:05 (300 р.)
22:50 (300 р.)
c 4 по 5 декабря
18:05 (250 р.)
22:50 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 ноября по 3 декабря
20:00 (1000 р.)
c 4 по 5 декабря
20:00 (800 р.)
6 декабря
20:05 (800 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 30 ноября по 1 декабря
11:20 (300)
13:25 (300)
15:30 (300)
19:35 (390)
21:40 (390)
c 2 по 3 декабря
11:20 (300)
13:25 (390)
15:30 (390)
19:35 (390)
21:40 (390)
c 4 по 6 декабря
11:20 (200)
13:25 (200)
15:30 (200)
19:35 (250)
21:40 (250)
Мираж СинемаКинозал №1
6 декабря
18:05 (250 р.)
22:50 (250 р.)

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