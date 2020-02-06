Игры с огнём

Режиссер: Энди Фикмен

Жанры: Комедия, Семейный.

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Дэн Ивен, Мэтт Либерман

В ролях: Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор

Музыка: Нэйтан Ван