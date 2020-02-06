Игры с огнём
Режиссер:Энди Фикмен
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дэн Ивен, Мэтт Либерман
В ролях:Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор
Музыка:Нэйтан Ван
В ролях:Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор
Музыка:Нэйтан Ван
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
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