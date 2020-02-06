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Игры с огнём

Режиссер:Энди Фикмен
Жанры: Комедия, Семейный.

Когда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его элитная команда опытных пожарных спасают троих детей, оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они быстро понимают, что никакие тренировки не могли подготовить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их жизни, работа и родное пожарное депо стремительно переворачиваются с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дикие и непредсказуемые.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Дэн Ивен, Мэтт Либерман
В ролях:Джон Сина, Кигэн-Майкл Ки, Брианна Хилдебранд, Джон Легуизамо, Тайлер Мэйн, Кристиан Конвери, Финли Роуз Слэйтер, Джуди Грир, Деннис Хейсбёрт, Дэниэл Кадмор
Музыка:Нэйтан Ван
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:06 февраля 2020
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Северное сияниеЗеленый зал
c 6 по 7 февраля
10:50 (150)
c 8 по 9 февраля
10:50 (200)
c 10 по 12 февраля
10:50 (150)
Северное сияниеСиний зал
c 6 по 7 февраля
13:45 (300)
c 8 по 9 февраля
13:45 (350)
c 10 по 12 февраля
13:45 (150)
ГалактикаЗал 1
c 6 по 9 февраля
10:20 (от 250 Р)
c 10 по 12 февраля
10:20 (от 150 Р)
Северное сияниеДетский зал
c 6 по 9 февраля
19:10 (350)
c 10 по 12 февраля
19:10 (250)
ГалактикаЗал 3
c 6 по 9 февраля
10:20 (от 250 Р)
c 10 по 12 февраля
10:20 (от 150 Р)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 9 февраля
17:15 (390)
c 10 по 12 февраля
17:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 февраля
15:40 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 6 по 7 февраля
12:30 (150 р.)
18:30 (300 р.)
c 8 по 9 февраля
12:30 (200 р.)
18:30 (300 р.)

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