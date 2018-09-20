Игрушки для взрослых

Режиссер: Брайан Хенсон

Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Детектив.

Лос-Анджелес – город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники – брутальный частный детектив и коп в юбке…

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Тодд Бергер, Ди Остин Робертсон

В ролях: Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф, Лесли Дэвид Бэйкер, Джоэл МакХэйл, Синти У, Майкл МакДональд, Митч Силпа, Хемки Мадера, Benjamin Cole Royer

Музыка: Кристофер Леннерц