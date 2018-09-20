Игрушки для взрослых
Режиссер:Брайан Хенсон
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Детектив.
Жанры: Боевик, Триллер, Комедия, Криминал, Детектив.
Лос-Анджелес – город денег, знаменитостей и взрослых развлечений, здесь куклы живут бок о бок с людьми. Внезапно по мегаполису прокатывается волна загадочных преступлений, связанных со звездами популярного телешоу. И тогда на охоту выходят бывшие напарники – брутальный частный детектив и коп в юбке…
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Тодд Бергер, Ди Остин Робертсон
В ролях:Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф, Лесли Дэвид Бэйкер, Джоэл МакХэйл, Синти У, Майкл МакДональд, Митч Силпа, Хемки Мадера, Benjamin Cole Royer
Музыка:Кристофер Леннерц
В ролях:Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф, Лесли Дэвид Бэйкер, Джоэл МакХэйл, Синти У, Майкл МакДональд, Митч Силпа, Хемки Мадера, Benjamin Cole Royer
Музыка:Кристофер Леннерц
Производство:США, Китай
Ограничения:16+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:20 сентября 2018
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