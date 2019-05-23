Игрища престолов
Режиссер:Ара Пайая
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Лорды Восьми Королевств собираются на Пир Очищения, чтобы положить конец войнам и распрям. Они не подозревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до единого. Однако план кровожадного тирана идет наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки, трупы усеивают замок, а ненависть, ревность и похоть поддают ему жара. Игрища начинаются!
Сценарий:Дж.Дж. Макдауэлл, Дамиан Ромэй
В ролях:Лу Ферриньо, Анна Хатчисон, Энгус МакФадьен, Мэдисон Маккинли, Адам Бонд, Эллен Эванс, Армандо Гутьеррез, Райкер Линч, Рут Хоррокс, Валентина Новакович
Музыка:Джереми Руболино
В ролях:Лу Ферриньо, Анна Хатчисон, Энгус МакФадьен, Мэдисон Маккинли, Адам Бонд, Эллен Эванс, Армандо Гутьеррез, Райкер Линч, Рут Хоррокс, Валентина Новакович
Музыка:Джереми Руболино
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!