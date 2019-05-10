148843

Играй или умри

Режиссер:Жак Клюгер
Жанры: Ужасы.

Пара азартных геймеров Лукас и Хлоя решают принять участие в уникальном квесте «Паранойя», где игра переплетается с реальностью. Участники квеста оказываются в заброшенной психиатрической больнице и пытаются раскрыть головоломку, которая затягивает их в круговорот безумия и ужаса.

Сценарий:Амиель Бартана, Жак Клюгер
В ролях:Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Летиция Шамбон, Хелена Шамбон, Игорь ван Дессель, Томас Мастин, Мария Забуковек, Дафна Хюн, Ализе Ге, Кэролайн Доннелли
Музыка:Сильвен Голдберг, Эмильен Левитр, Шаоши Левитр
Производство:Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 22 мая
22:20 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?