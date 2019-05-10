Играй или умри
Режиссер:Жак Клюгер
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Пара азартных геймеров Лукас и Хлоя решают принять участие в уникальном квесте «Паранойя», где игра переплетается с реальностью. Участники квеста оказываются в заброшенной психиатрической больнице и пытаются раскрыть головоломку, которая затягивает их в круговорот безумия и ужаса.
Сценарий:Амиель Бартана, Жак Клюгер
В ролях:Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Летиция Шамбон, Хелена Шамбон, Игорь ван Дессель, Томас Мастин, Мария Забуковек, Дафна Хюн, Ализе Ге, Кэролайн Доннелли
Музыка:Сильвен Голдберг, Эмильен Левитр, Шаоши Левитр
В ролях:Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Летиция Шамбон, Хелена Шамбон, Игорь ван Дессель, Томас Мастин, Мария Забуковек, Дафна Хюн, Ализе Ге, Кэролайн Доннелли
Музыка:Сильвен Голдберг, Эмильен Левитр, Шаоши Левитр
Производство:Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 мая 2019
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