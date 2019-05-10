Играй или умри

Режиссер: Жак Клюгер

Жанры: Ужасы.

Пара азартных геймеров Лукас и Хлоя решают принять участие в уникальном квесте «Паранойя», где игра переплетается с реальностью. Участники квеста оказываются в заброшенной психиатрической больнице и пытаются раскрыть головоломку, которая затягивает их в круговорот безумия и ужаса.

Сценарий: Амиель Бартана, Жак Клюгер

В ролях: Чарли Палмер Ротуэлл, Роксана Мескида, Летиция Шамбон, Хелена Шамбон, Игорь ван Дессель, Томас Мастин, Мария Забуковек, Дафна Хюн, Ализе Ге, Кэролайн Доннелли

Музыка: Сильвен Голдберг, Эмильен Левитр, Шаоши Левитр