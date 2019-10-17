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Игра с огнем

Режиссер:Майк Ган
Жанры: Триллер.

История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Майк Ган
В ролях:Тильда Кобэм-Херви, Джош Хатчерсон, Сьюки Уотерхаус, Гарри Шам мл., Шайло Фернандес Кит Леонард, Angel Valle Jr., Джон Д. Хикман, Уэйн Пайл, Винтер-Ли Холланд
Музыка:Сейри Торджуссен
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 октября 2019
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