Игра с огнем

Режиссер: Майк Ган

Жанры: Триллер.

История развернется вокруг работницы заправки Мелинды, которая страдает от одиночества и завидует своей более успешной коллеге Шейле. Когда мелкий преступник Билли врывается на заправку в надежде украсть немного наличных, Мелинда видит в этом отличный шанс избавиться от опостылевшей напарницы.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Майк Ган

В ролях: Тильда Кобэм-Херви, Джош Хатчерсон, Сьюки Уотерхаус, Гарри Шам мл., Шайло Фернандес Кит Леонард, Angel Valle Jr., Джон Д. Хикман, Уэйн Пайл, Винтер-Ли Холланд

Музыка: Сейри Торджуссен