Игра Ганнибала

Режиссер: Дэвид Рэймонд

Жанры: Детектив, Триллер, Криминал.

Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек — Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них — личность Ганнибала Лектера. Но даже после ареста преступления продолжаются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру.

Продолжительность: 98 мин

Сценарий: Дэвид Рэймонд

В ролях: Александра Даддарио, Генри Кавилл, Минка Келли, Стэнли Туччи, Бен Кингсли, Нэйтан Филлион Элиана Джонс, Сара Томпсон, Брендан Флетчер, Эмма Тремблей

Музыка: Алекс Лу, Бенджамин Уоллфиш