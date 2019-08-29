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Игра Ганнибала

Режиссер:Дэвид Рэймонд
Жанры: Детектив, Триллер, Криминал.

Детектив Маршалл арестовывает обвиняемого в похищениях и убийствах девушек — Саймона. Преступник страдает диссоциативным расстройством: в нем уживается несколько личностей, и одна из них — личность Ганнибала Лектера. Но даже после ареста преступления продолжаются, а все улики указывают на находящегося в тюрьме Саймона. Создается ощущение, что выдуманные им личности реально существуют и ведут с детективами и жертвами собственную игру.

Продолжительность:98 мин
Сценарий:Дэвид Рэймонд
В ролях:Александра Даддарио, Генри Кавилл, Минка Келли, Стэнли Туччи, Бен Кингсли, Нэйтан Филлион Элиана Джонс, Сара Томпсон, Брендан Флетчер, Эмма Тремблей
Музыка:Алекс Лу, Бенджамин Уоллфиш
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:29 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 29 августа по 1 сентября
19:15 (300 р.)
23:40 (300 р.)
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19:20 (390)
23:25 (300)
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19:20 (250)
23:25 (200)

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