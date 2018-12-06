Идеальная западня
Режиссер:Джордж Рэтлифф
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане — вот, что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но, едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Дэвид Ливинсон
В ролях:Эмили Ратаковски, Аарон Пол, Риккардо Скамарчо, Кэти Луиз Саундерс, Элис Беллагамба, Франческо Аквароли, Евгений Крылов, Игорь Михайлов
Музыка:Беар МакКрири
В ролях:Эмили Ратаковски, Аарон Пол, Риккардо Скамарчо, Кэти Луиз Саундерс, Элис Беллагамба, Франческо Аквароли, Евгений Крылов, Игорь Михайлов
Музыка:Беар МакКрири
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:06 декабря 2018
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