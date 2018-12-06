Идеальная западня

Режиссер: Джордж Рэтлифф

Жанры: Триллер.

Романтический уик-энд на уединенной роскошной вилле в итальянской Тоскане — вот, что должно помочь вернуть отношениям Брайана и Кэсси искру страсти. Но, едва начав наслаждаться жизнью и друг другом, молодая пара сталкивается со странным незнакомцем, который втягивает их в опасную игру, в которой нельзя доверять никому.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Дэвид Ливинсон

В ролях: Эмили Ратаковски, Аарон Пол, Риккардо Скамарчо, Кэти Луиз Саундерс, Элис Беллагамба, Франческо Аквароли, Евгений Крылов, Игорь Михайлов

Музыка: Беар МакКрири