Идеальная няня
Режиссер:Люси Борлето
Жанры: Драма, Криминал.
Жанры: Драма, Криминал.
У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеальную няню – строгую, опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма…
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Люси Борлето, Жереми Элькайм, Лейла Слимани
В ролях:Карин Вьяр, Лейла Бехти, Антуан Райнарц, Assya Da Silva, Noëlle Renaude, Rehab Mehal Bensaine, Calypso Peretjatko, Benjamin Patissier, Max Patissier, Laure Giappiconi
Музыка:Pierre Desprats
В ролях:Карин Вьяр, Лейла Бехти, Антуан Райнарц, Assya Da Silva, Noëlle Renaude, Rehab Mehal Bensaine, Calypso Peretjatko, Benjamin Patissier, Max Patissier, Laure Giappiconi
Музыка:Pierre Desprats
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!