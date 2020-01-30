Идеальная няня

Режиссер: Люси Борлето

Жанры: Драма, Криминал.

У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти идеальную няню – строгую, опрятную француженку с огромным опытом. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается всепоглощающая тьма…

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Люси Борлето, Жереми Элькайм, Лейла Слимани

В ролях: Карин Вьяр, Лейла Бехти, Антуан Райнарц, Assya Da Silva, Noëlle Renaude, Rehab Mehal Bensaine, Calypso Peretjatko, Benjamin Patissier, Max Patissier, Laure Giappiconi

Музыка: Pierre Desprats