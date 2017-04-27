Идеаль
Режиссер:Фредерик Бегбедер
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Бывший рекламщик Октав Паранго переквалифицировался в модельного скаута и приехал в Москву, чтобы найти русских красавиц для олигархов. Циничный и высокомерный гедонист наслаждается своей сладкой жизнью до тех пор, пока с ним не связывается компания «Идеаль» — крупнейшая косметическая фирма в мире, недавно пережившая колоссальный медиа-скандал. У Паранго есть семь дней на то, чтобы под строгим присмотром Валентина Винфельда найти для них новую музу на просторах постсоветской России. Разрываемый между встречами в Париже, кастингами в Москве, конкурсом «Мисс Сибирь», выходными в компании миллионеров и поиском «новых лиц», ленивый любитель вечеринок должен сработаться с неисправимым трудоголиком и удержать свои позиции в скользком мире моды.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Фредерик Бегбедер, Николас Шарле, Тьерри Гуно
В ролях:Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатан Ламбер, Камилль Роу, Саболч Альб, Ксавье Алькан, Клеман Андре, Том Ауденарт, Николет Барабас
В ролях:Гаспар Пруст, Одри Флеро, Анамария Вартоломей, Джонатан Ламбер, Камилль Роу, Саболч Альб, Ксавье Алькан, Клеман Андре, Том Ауденарт, Николет Барабас
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 апреля 2017
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