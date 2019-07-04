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Ибица

Режиссер:Арно Лемор
Жанры: Комедия.

Пожилой и консервативный доктор Филипп пытается расположить к себе двух детей-подростков своей новой возлюбленной Кэрол. Он надеется провести вместе с ними семейный отпуск у моря, но молодежь выбирает Ибицу, где любителю тихого отдыха придется нелегко.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Арно Лемор
В ролях:Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Джои Старр
Музыка:Сильвен Голдберг
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:04 июля 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 4 по 7 июля
17:10 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 6 по 7 июля
16:00 (390)
20:15 (390)
c 8 по 10 июля
16:00 (200)
20:15 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 11 по 12 июля
19:10 (150)
c 13 по 14 июля
19:10 (300)
c 15 по 16 июля
19:10 (150)
17 июля
15:25 (150)

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