Ибица
Режиссер:Арно Лемор
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Пожилой и консервативный доктор Филипп пытается расположить к себе двух детей-подростков своей новой возлюбленной Кэрол. Он надеется провести вместе с ними семейный отпуск у моря, но молодежь выбирает Ибицу, где любителю тихого отдыха придется нелегко.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Арно Лемор
В ролях:Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Джои Старр
Музыка:Сильвен Голдберг
В ролях:Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Джои Старр
Музыка:Сильвен Голдберг
Производство:Франция
Ограничения:16+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:04 июля 2019
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