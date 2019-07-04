Ибица

Режиссер: Арно Лемор

Жанры: Комедия.

Пожилой и консервативный доктор Филипп пытается расположить к себе двух детей-подростков своей новой возлюбленной Кэрол. Он надеется провести вместе с ними семейный отпуск у моря, но молодежь выбирает Ибицу, где любителю тихого отдыха придется нелегко.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Арно Лемор

В ролях: Кристиан Клавье, Матильда Сенье, Леопольд Бухсбаум, Пили Груан, Джои Старр

Музыка: Сильвен Голдберг