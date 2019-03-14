Хрустальное небо вчерашнего дня

Режиссер: Си Чао

Жанры: Анимация, Драма, Мелодрама.

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Гун Ицзянь

В ролях: Су Шанцин, Ван Ибо, Дуань Исюань, Ма Баньма

