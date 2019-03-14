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Хрустальное небо вчерашнего дня

Режиссер:Си Чао
Жанры: Анимация, Драма, Мелодрама.

Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Гун Ицзянь
В ролях:Су Шанцин, Ван Ибо, Дуань Исюань, Ма Баньма
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:14 марта 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 15 по 17 марта
12:45 (300)
18:25 (350)
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12:45 (150)
18:25 (250)

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