Хрустальное небо вчерашнего дня
Режиссер:Си Чао
Жанры: Анимация, Драма, Мелодрама.
Жанры: Анимация, Драма, Мелодрама.
Старшеклассник Ван живет в маленьком прибрежном городке. О будущем не думает, на учебу забивает, любит читать комиксы, рисовать и играть на приставке. Неожиданно его назначают старостой класса вместе с умницей и красавицей Юи. Ван влюбляется в девушку и решает взяться за ум, чтобы завоевать её сердце.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Гун Ицзянь
В ролях:Су Шанцин, Ван Ибо, Дуань Исюань, Ма Баньма
В ролях:Су Шанцин, Ван Ибо, Дуань Исюань, Ма Баньма
Производство:Китай
Ограничения:12+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:14 марта 2019
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