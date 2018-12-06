Хроники хищных городов

Режиссер: Кристиан Риверс

Жанры: Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения.

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

Продолжительность: 128 мин

Сценарий: Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон

В ролях: Хьюго Уивинг, Хера Хильмар, Джихе, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Лейла Джордж, Карен Писториус, Колин Сэлмон, Ронан Рафтери

Музыка: Джанки Экс-Эл