Хроники хищных городов
Режиссер:Кристиан Риверс
Жанры: Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения.
Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.
Продолжительность:128 мин
Сценарий:Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон
В ролях:Хьюго Уивинг, Хера Хильмар, Джихе, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Лейла Джордж, Карен Писториус, Колин Сэлмон, Ронан Рафтери
Музыка:Джанки Экс-Эл
В ролях:Хьюго Уивинг, Хера Хильмар, Джихе, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Лейла Джордж, Карен Писториус, Колин Сэлмон, Ронан Рафтери
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:Новая Зеландия, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2018
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