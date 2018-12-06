146132

Хроники хищных городов

Режиссер:Кристиан Риверс
Жанры: Боевик, Фантастика, Фэнтези, Приключения.

Прошли тысячелетия после того, как мир настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Фрэнсис Уолш, Филиппа Бойенс, Питер Джексон
В ролях:Хьюго Уивинг, Хера Хильмар, Джихе, Роберт Шиэн, Стивен Лэнг, Фрэнки Адамс, Лейла Джордж, Карен Писториус, Колин Сэлмон, Ронан Рафтери
Музыка:Джанки Экс-Эл
Производство:Новая Зеландия, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 декабря 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №3
c 6 по 9 декабря
19:20 (300 р.)
21:50 (300 р.)
00:20 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 8 по 9 декабря
11:15 (300 в 3D)
13:45 (390 в 3D)
16:15 (390 в 3D)
18:45 (390 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
23:50 (300)
c 10 по 12 декабря
11:15 (200 в 3D)
13:45 (200 в 3D)
16:15 (200 в 3D)
18:45 (250 в 3D)
21:15 (250 в 3D)
23:50 (200)
МурманскБольшой зал
c 8 по 9 декабря
13:25 (350 в 3D)
20:20 (350 в 3D)
22:50 (300 в 3D)
c 10 по 12 декабря
13:25 (200 в 3D)
20:20 (250 в 3D)
22:50 (200 в 3D)
АврораОсновной зал
c 8 по 9 декабря
17:10 (200)
21:35 (250)
23:59 (200)
c 10 по 12 декабря
17:10 (150)
21:35 (200)
23:59 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 8 по 9 декабря
19:30 (390)
c 10 по 12 декабря
19:30 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 8 по 9 декабря
10:40 (300)
15:25 (390)
20:15 (390)
22:45 (300)
c 10 по 12 декабря
10:40 (200)
15:25 (200)
20:15 (250)
22:45 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 8 по 9 декабря
12:35 (350 в 3D)
17:25 (390 в 3D)
22:10 (300 в 3D)
c 10 по 12 декабря
12:35 (300 в 3D)
17:25 (350 в 3D)
22:10 (300 в 3D)
c 13 по 19 декабря
15:30 (300 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 8 по 9 декабря
12:30 (600 р. в 3D)
15:00 (800 р.)
17:30 (800 р. в 3D)
20:00 (1000 р. в 3D)
22:35 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 8 по 9 декабря
10:50 (600 р. в 3D)
13:20 (700 р. в 3D)
15:50 (700 р. в 3D)
18:20 (800 р. в 3D)
20:50 (800 р. в 3D)
23:20 (800 р. в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 8 по 9 декабря
14:45 (390)
23:30 (300)
c 10 по 12 декабря
14:45 (200)
23:30 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?