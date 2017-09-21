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Хранилище

Режиссер:Дэн Буш
Жанры: Ужасы, Триллер.

Сестры Ви и Леа Диллон решаются на ограбление банка, чтобы спасти своего брата, Майкла. Парень ввязался в неприятности после того, как сжег дотла принадлежавший одному отъявленному гангстеру склад. Помочь сестрам выпутаться из долгов, которые нажил Майкл, вызывается банковский управляющий Эд Маас, а в качестве платы за свое пособничество он просит долю от их большого куша.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэн Буш, Конал Бирн
В ролях:Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс, Michael Milford
Музыка:Шон Дрю
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
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Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 24 сентября
17:30 (300 р.)
c 25 по 26 сентября
17:30 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 21 по 24 сентября
00:10 (250 р.)
26 сентября
00:10 (200 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 21 по 22 сентября
13:55 (300)
21:05 (390)
22:55 (300)
c 23 по 24 сентября
13:55 (390)
21:05 (390)
22:55 (300)
c 25 по 27 сентября
13:55 (200)
21:05 (250)
22:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
25 сентября
00:10 (200 р.)

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