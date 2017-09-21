Хранилище

Режиссер: Дэн Буш

Жанры: Ужасы, Триллер.

Сестры Ви и Леа Диллон решаются на ограбление банка, чтобы спасти своего брата, Майкла. Парень ввязался в неприятности после того, как сжег дотла принадлежавший одному отъявленному гангстеру склад. Помочь сестрам выпутаться из долгов, которые нажил Майкл, вызывается банковский управляющий Эд Маас, а в качестве платы за свое пособничество он просит долю от их большого куша.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Дэн Буш, Конал Бирн

В ролях: Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс, Michael Milford

Музыка: Шон Дрю