Хранилище
Режиссер:Дэн Буш
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Сестры Ви и Леа Диллон решаются на ограбление банка, чтобы спасти своего брата, Майкла. Парень ввязался в неприятности после того, как сжег дотла принадлежавший одному отъявленному гангстеру склад. Помочь сестрам выпутаться из долгов, которые нажил Майкл, вызывается банковский управляющий Эд Маас, а в качестве платы за свое пособничество он просит долю от их большого куша.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэн Буш, Конал Бирн
В ролях:Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс, Michael Milford
Музыка:Шон Дрю
В ролях:Джеймс Франко, Тэрин Мэннинг, Франческа Фишер-Иствуд, Скотт Хэйз, К’Орианка Килчер, Джефф Гам, Клифтон Коллинз мл., Кит Лонекер, Джилл Джейн Клементс, Michael Milford
Музыка:Шон Дрю
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:21 сентября 2017
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